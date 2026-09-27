Поспішайте до 29 вересня: популярний товар в "АТБ" віддають удвічі дешевше

На популярний засіб для прання діє велика знижка

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В "АТБ" наприкінці вересня покупців вже чекають помітні знижки на товари для дому та продукти. Деякі популярні позиції можна придбати майже вдвічі дешевше, а одна з акційних пропозицій особливо привертає увагу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", до 29 вересня в "АТБ" діють знижки на продукти та товари для дому. В акції беруть участь морозиво, шоколад, солодощі, побутова хімія та деякі м’ясні продукти.

Детальніше у матеріалі: "Ціни просіли до 53%: що цього тижня можна вигідніше купити в "АТБ".

Йдеться про гель для прання Savex COLOR/FRESH PREMIUM об'ємом 1,08 л. Зараз його продають на 50% дешевше — за 198,60 гривні, хоча звичайна ціна становить 398,50 гривні. Таким чином, покупці можуть заощадити майже 200 гривень на одній пляшці.

Втім, гель для прання — не єдиний товар, на який в АТБ зараз діють значні знижки. Найбільший дисконт у добірці сягає 53%, а серед акційних позицій є морозиво, шоколад, солодощі, побутова хімія та готові продукти.

Зокрема, морозиво "Рудь Donut" вагою 70 г продають за 17,90 гривні замість 38,40 гривні — знижка становить 53%. На 50% подешевшали морозиво "Ласунка Гран-Прі" та Laska Maximuse, а також шоколад Millennium La Creme.

Також покупці можуть заощадити на цукерках Roshen Yummi Gummi, засобі для миття посуду Fairy, пельменях "Рудь 100%", зубній пасті Colgate Max Fresh Charcoal та піці "Легко! Гавайська".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як працівники "АТБ" розвантажують важкі товари.