Коли можна не йти до ТЦК по повістці: названо перелік поважних причин

Свої обставини обов’язково потрібно підтвердити

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В українському законодавстві передбачено перелік причин, через які громадянин може не прибути до Територіального центру комплектування у зазначену дату та час. Тільки по них неявка вважатиметься справді поважною.

Важливо зазначити, що обставини, через які громадянин не зміг прибути по повістці, мають бути підтверджені відповідними документами. Про це пише Судово-юридична газета.

Список причин:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, а також інші обставини, які фактично позбавили можливості особисто прибути у визначений пункт і строк;

смерть близького родича — батьків, чоловіка або дружини, дитини, рідного брата чи сестри, діда або баби, а також близького родича чоловіка чи дружини.

При цьому наявність поважної причини не скасовує овістку і не звільняє від необхідності з’явитися до ТЦК іншого дня. Якщо людина не може з’явитися у визначені дату та час, вона повинна не пізніше трьох діб з дати та часу, зазначених у повістці, повідомити ТЦК та СП про причину неявки.

Далі необхідно прибути до ТЦК у строк, що не перевищує семи календарних днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть співробітники ТЦК бути в цивільному, вручаючи повістку.