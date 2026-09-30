Українці знаходять "маслюків-мутантів" у лісах: що це і чи можна їх збирати

Українці пояснили важливі нюанси

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Пік грибного сезону посідає вересень і жовтень, тому багато хто цікавиться, які гриби можна збирати, а які можуть виявитися небезпечними для вживання в їжу.

У відповідній групі Facebook опублікували ряд фотографій маслюків і поцікавилися у користувачів, чи їстівні вони і чи безпечні для збору.

На кадрах — нібито прості маслюки, але в коментарях під постом пишуть, що ці гриби вражені хворобою. А деякі називають їх "маслюками-мутантами".

У мережі показали фото маслюків/Facebook

Українці кажуть, що маслюки могли бути вражені грибком-паразитом. Подібне ураження нерідко зустрічається у трубчастих грибів. Паразитичний гриб Hypomyces chrysospermus вражає представників болетових. Спершу на них з’являється білий наліт, який з часом може стати жовтим, а потім набуває коричневого відтінку. Уражений гриб деформується, яке тканини поступово руйнуються. Вживати їх у їжі не можна.

У коментарях застерігають не збирати такі гриби

Коментарі до Facebook про маслюки

Гриби можуть бути уражені іншим грибком

У цій же групі з’явився ще один пост із фотографією грибів. Автор також цікавиться, чи їх можна збирати.

У мережі показали фото маслюків/Facebook

У коментарях зазначили, що ситуація з цими грибами така сама, як і з минулим. Це теж маслюки, але заражені. Тому збирати їх не можна.

Користувачі мережі сказали, які гриби не варто збирати

Які маслюки не є їстівними

У коментарях застерігають, які маслюки не варто збирати

Як відрізнити маслюків від інших грибів

Відрізнити маслюки від інших грибів можна буквально за кілька секунд. Головна ознака — слизький, блискучий капелюх, немов покритий олією, через що вони й отримали свою назву. Зазвичай капелюшок має коричневий або жовтуватий відтінок, а під ним розташований не пластинчастий, а пористий шар із дрібними трубочками. Ще одна відмінна риса — світла ніжка, іноді з кільцем під капелюшком.

Маслюки: основні ознаки та порівняння грибів. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям показали лайфхак, як знайти білі гриби.