Бабине літо скасовується? Антициклон "Борхерт" йде в Україну

Початок місяця потішить теплом

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На початку жовтня погода в Україні зміниться під впливом потужного антициклону "Борхерт", який переміститься з північного сходу Європи. Він забезпечить українців тривалим періодом стійкої та сухої погоди.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, в першу декаду жовтня в Україну повернеться бабине літо.

Основні особливості майбутньої декади:

Переважно без опадів: До кінця першої декади місяця дощі практично не очікуються. Винятком стануть лише 1 жовтня (опади ймовірні у Криму та Приазов’ї) та 9–10 жовтня (короткочасні дощі з грозами місцями пройдуть у західних областях).

До кінця першої декади місяця дощі практично не очікуються. Винятком стануть лише 1 жовтня (опади ймовірні у Криму та Приазов’ї) та 9–10 жовтня (короткочасні дощі з грозами місцями пройдуть у західних областях). Контрастні температури: Через малохмарне небо ночі будуть прохолодними, але вдень сонце активно прогріватиме повітря до комфортних для жовтня значень.

Через малохмарне небо ночі будуть прохолодними, але вдень сонце активно прогріватиме повітря до комфортних для жовтня значень. Вітровий режим: З 1 по 3 жовтня очікується північний та північно-східний вітер (на півдні пориви можуть досягати 15–20 м/с). Починаючи з 4 жовтня, вітер послабшає та стане змінним.

Антициклон "Борхерт" сформується у північно-східній частині Європи та поступово переміститься на територію України

Температурний прогноз по днях:

1–2 жовтня: Нічна температура становитиме +6…+12 °С, денна — +15…+21 °С.

Нічна температура становитиме +6…+12 °С, денна — +15…+21 °С. 3–4 жовтня: У північних та східних регіонах пройде короткочасне похолодання: вночі похолодає до +3…+8 °С, вдень термометри покажуть +10…+15 °С. На решті території погода суттєво не зміниться.

У північних та східних регіонах пройде короткочасне похолодання: вночі похолодає до +3…+8 °С, вдень термометри покажуть +10…+15 °С. На решті території погода суттєво не зміниться. З 5 жовтня: По всій країні розпочнеться поступове потепління. Денні показники піднімуться до +17…+22 °С.

По всій країні розпочнеться поступове потепління. Денні показники піднімуться до +17…+22 °С. 7–9 жовтня: Повітря прогріється до літніх +19…+24 °С, а нічні температури підвищаться до +7…+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 1-10 жовтня/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, після теплого початку жовтня Україну накриють дощі. Щобільше – місцями варто очікувати гроз та сильного, рвучкого вітру.