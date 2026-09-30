Бабине літо скасовується? Антициклон "Борхерт" йде в Україну
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Початок місяця потішить теплом
На початку жовтня погода в Україні зміниться під впливом потужного антициклону "Борхерт", який переміститься з північного сходу Європи. Він забезпечить українців тривалим періодом стійкої та сухої погоди.
Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, в першу декаду жовтня в Україну повернеться бабине літо.
Основні особливості майбутньої декади:
- Переважно без опадів: До кінця першої декади місяця дощі практично не очікуються. Винятком стануть лише 1 жовтня (опади ймовірні у Криму та Приазов’ї) та 9–10 жовтня (короткочасні дощі з грозами місцями пройдуть у західних областях).
- Контрастні температури: Через малохмарне небо ночі будуть прохолодними, але вдень сонце активно прогріватиме повітря до комфортних для жовтня значень.
- Вітровий режим: З 1 по 3 жовтня очікується північний та північно-східний вітер (на півдні пориви можуть досягати 15–20 м/с). Починаючи з 4 жовтня, вітер послабшає та стане змінним.
Температурний прогноз по днях:
- 1–2 жовтня: Нічна температура становитиме +6…+12 °С, денна — +15…+21 °С.
- 3–4 жовтня: У північних та східних регіонах пройде короткочасне похолодання: вночі похолодає до +3…+8 °С, вдень термометри покажуть +10…+15 °С. На решті території погода суттєво не зміниться.
- З 5 жовтня: По всій країні розпочнеться поступове потепління. Денні показники піднімуться до +17…+22 °С.
- 7–9 жовтня: Повітря прогріється до літніх +19…+24 °С, а нічні температури підвищаться до +7…+14 °С.
Нагадаємо, після теплого початку жовтня Україну накриють дощі. Щобільше – місцями варто очікувати гроз та сильного, рвучкого вітру.