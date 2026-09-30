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Бабине літо скасовується? Антициклон "Борхерт" йде в Україну

Автор
Михайло Корнілов ,
Дата публікації
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"Бабине літо" повернеться в Україну Новина оновлена 30 вересня 2026, 15:56
"Бабине літо" повернеться в Україну. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Початок місяця потішить теплом

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На початку жовтня погода в Україні зміниться під впливом потужного антициклону "Борхерт", який переміститься з північного сходу Європи. Він забезпечить українців тривалим періодом стійкої та сухої погоди.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, в першу декаду жовтня в Україну повернеться бабине літо.

Основні особливості майбутньої декади:

  • Переважно без опадів: До кінця першої декади місяця дощі практично не очікуються. Винятком стануть лише 1 жовтня (опади ймовірні у Криму та Приазов’ї) та 9–10 жовтня (короткочасні дощі з грозами місцями пройдуть у західних областях).
  • Контрастні температури: Через малохмарне небо ночі будуть прохолодними, але вдень сонце активно прогріватиме повітря до комфортних для жовтня значень.
  • Вітровий режим: З 1 по 3 жовтня очікується північний та північно-східний вітер (на півдні пориви можуть досягати 15–20 м/с). Починаючи з 4 жовтня, вітер послабшає та стане змінним.
Антициклон Борхерт сформується у північно-східній частині Європи та поступово переміститься на територію України
Антициклон "Борхерт" сформується у північно-східній частині Європи та поступово переміститься на територію України

Температурний прогноз по днях:

  • 1–2 жовтня: Нічна температура становитиме +6…+12 °С, денна — +15…+21 °С.
  • 3–4 жовтня: У північних та східних регіонах пройде короткочасне похолодання: вночі похолодає до +3…+8 °С, вдень термометри покажуть +10…+15 °С. На решті території погода суттєво не зміниться.
  • З 5 жовтня: По всій країні розпочнеться поступове потепління. Денні показники піднімуться до +17…+22 °С.
  • 7–9 жовтня: Повітря прогріється до літніх +19…+24 °С, а нічні температури підвищаться до +7…+14 °С.
Прогноз погоди в Україні на 1-10 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 1-10 жовтня/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, після теплого початку жовтня Україну накриють дощі. Щобільше – місцями варто очікувати гроз та сильного, рвучкого вітру.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Ігор Кібальчич