"Олдспайс по-українськи": незвичний шампунь з "Аврори" розсмішив українців

Чи має новинка неприємний запах?

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В "Аврорі" помітили незвичну новинку — шампуні з часником та цибулею. Засіб об’ємом 500 мл можна придбати за 99 гривень.

Незвична новинка вже привернула увагу українців у соцмережах. "Телеграф" зібрав найцікавіші коментарі користувачів

Часниковий шампунь за 99 грн

Цибулевий шампунь за 99 грн

Через асоціацію з запахом, який зазвичай зовсім не пов’язують із засобами для волосся, у коментарях почали жартувати, кому і для яких ситуацій міг би знадобитися такий засіб.

"Олдспайс по-українськи".

"І напис має бути від вампірів".

"Для гарних побачень з ароматом".

"Схожу в душ — і до тебе на побачення".

"І в маршрутку!)"

"Так то не для голови, то в салат".

Деякі користувачі, навіть, запропонували розширити лінійку ароматів.

"А з ароматом шашлику чи чебурека?"

Втім, не всі користувачі сприйняли новинку лише як привід для жартів. Дехто зазначив, що часниковий чи цибулевий екстракт у складі не означає, що засіб залишатиме на волоссі характерний запах.

"Ніяким часником чи цибулею він не пахне".

Інші користувачі згадали про власний досвід використання засобів із часником.

"У мене маска для волосся з часником (замовляю з Єгипту), і вона чудово допомагає відновити волосся".

Дехто припустив, що такі компоненти можуть використовувати через їхні властивості для волосся:

"Ну, екстракти їх корисні для росту, здається, і проти випадіння".

Раніше "Телеграф" розповідав, які парфуми з запахом інжиру "повертають" у дитинство.