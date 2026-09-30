"Олдспайс по-украински": необычный шампунь из "Авроры" рассмешил украинцев

Имеет ли новинка неприятный запах?

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В "Авроре" заметили необычную новинку — шампуни с чесноком и луком. Средство объемом 500 мл можно приобрести за 99 гривен.

Необычная новинка уже привлекла внимание украинцев в соцсетях. "Телеграф" собрал самые интересные комментарии пользователей.

Чесночный шампунь за 99 грн

Луковый шампунь за 99 грн

Из-за ассоциации с запахом, который обычно совсем не связывают со средствами для волос, в комментариях начали шутить, кому и для каких ситуаций могло бы понадобиться такое средство.

"Олдспайс по-украински".

"И надпись должна быть от вампиров".

"Для хороших свиданий с ароматом".

"Схожу в душ — и к тебе на свиданку".

"И в маршрутку!)"

"Так это не для головы, это в салат".

Некоторые пользователи даже предложили расширить линейку ароматов.

"А с ароматом шашлыка или чебурека?"

Впрочем, не все пользователи восприняли новинку только как повод для шуток. Некоторые отметили, что чесночный или луковый экстракт в составе не означает, что средство будет оставлять на волосах характерный запах.

"Никаким чесноком или луком он не пахнет".

Другие пользователи упомянули о собственном опыте использования средств с чесноком.

"У меня маска для волос с чесноком (заказываю из Египта), и она отлично помогает восстановить волосы".

Некоторые предположили, что такие компоненты могут использовать из-за их свойств для волос:

"Ну, их экстракты полезны для роста, кажется, и против выпадения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие духи с запахом инжира "возвращают" в детство.