"Олдспайс по-украински": необычный шампунь из "Авроры" рассмешил украинцев
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Имеет ли новинка неприятный запах?
В "Авроре" заметили необычную новинку — шампуни с чесноком и луком. Средство объемом 500 мл можно приобрести за 99 гривен.
Необычная новинка уже привлекла внимание украинцев в соцсетях. "Телеграф" собрал самые интересные комментарии пользователей.
Из-за ассоциации с запахом, который обычно совсем не связывают со средствами для волос, в комментариях начали шутить, кому и для каких ситуаций могло бы понадобиться такое средство.
"Олдспайс по-украински".
"И надпись должна быть от вампиров".
"Для хороших свиданий с ароматом".
"Схожу в душ — и к тебе на свиданку".
"И в маршрутку!)"
"Так это не для головы, это в салат".
Некоторые пользователи даже предложили расширить линейку ароматов.
"А с ароматом шашлыка или чебурека?"
Впрочем, не все пользователи восприняли новинку только как повод для шуток. Некоторые отметили, что чесночный или луковый экстракт в составе не означает, что средство будет оставлять на волосах характерный запах.
"Никаким чесноком или луком он не пахнет".
Другие пользователи упомянули о собственном опыте использования средств с чесноком.
"У меня маска для волос с чесноком (заказываю из Египта), и она отлично помогает восстановить волосы".
Некоторые предположили, что такие компоненты могут использовать из-за их свойств для волос:
"Ну, их экстракты полезны для роста, кажется, и против выпадения".
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие духи с запахом инжира "возвращают" в детство.