Зі світлим святом Покрови 2025! Красиві листівки і душевні привітання своїми словами, СМС

Надішліть своїм близьким людям зворушливе побажання 1 жовтня

За новоюліанським церковним календарем, у середу, 1 жовтня, християни в Україні відзначають важливе свято — Покров Пресвятої Богородиці 2025. Цей день символізує покров та захист Божої Матері над вірянами, а також нагадує про значення молитви та сили віри.

Свято Покрова Пресвятої Богородиці сягає корінням у візантійські часи і пов’язане воно з дивовижною подією, що сталася у 910 році в Константинополі. Коли місто опинилося в облозі, мешканці зібралися у храмі Влахернської Богоматері на молитву. За переказами, під час богослужіння святий Андрій Юродивий побачив явлення Богородиці: вона розпростерла над містом свій покров та захистила його від ворогів. Незабаром небезпека минула, і вороги відступили.

Цього дня особливо важливо побажати рідним та близьким всього найсвітлішого та найдобрішого. "Телеграф" підготував для вас яскраві листівки та привітання у прозі, якими можна поділитися з дорогими людьми. Подаруйте цього дня їм трохи тепла та радості.

У день Покрови Пресвятої Богородиці бажаю, щоб її покров осяяв твій шлях світлом добра та мудрості. Нехай віра в душі буде міцною, надія — незмінною, а любов — всеосяжною. Здоров’я тобі, добробуту сім’ї та божественної благодаті у всьому.

У світлий день Покрови бажаю тобі знайти внутрішню гармонію та спокій. Нехай Пресвята Богородиця спрямовує твої кроки до добробуту, а в душі завжди живуть надія та віра у краще. Здоров’я тобі на довгі роки та благословення у кожній справі.

З Покровою! Бажаю душевно щоб покривало Богородиці захищало від усякого зла та нещастя! Нехай серце наповниться благодаттю та милістю згори, приносячи неземну радість та чисту віру!

У це свято святе нехай із тобою буде Бог! Нехай Богородиця захистить від нещасть і страшних бід, нехай навколо залишиться тільки світло і радість! Вищі сили тебе не залишать і завжди оберігатимуть!

Цієї середи відзначається ще одне важливе свято. Раніше "Телеграф" викладав привітання з Днем захисників та захисниць України 2025 року.