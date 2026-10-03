Подошва 43-го размера сожмется до 36-го: почему нельзя сушить обувь на батарее и обогревателях

Чрезмерное тепло вредит материалам обуви

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Осенью и зимой обувь часто промокает, поэтому ее хочется побыстрее высушить. Но высокая температура может повредить не только материал верха, но и подошву.

Как объяснил "Телеграфу" опытный сапожник из Полтавы Николай Фокин, сушка обуви на горячей батарее или возле обогревателя может ослабить клеевое соединение. При температуре около 40–60 градусов клей теряет свои свойства, из-за чего подошва может начать отходить.

Больше подробностей в материале: "Не делайте это с кожей и подошвой: как правильно подготовить обувь к осенним дождям".

Особенно чувствительна к нагреванию обувь с подошвой из ЭВА – легкого вспененного материала. Под воздействием высокой температуры такая подошва может сильно сжаться, деформироваться и потерять первоначальную форму.

Поэтому даже если обувь нужно высушить как можно скорее, ставить ее непосредственно на батарею или обогреватель не стоит. Чрезмерный нагрев может привести к повреждениям, которые уже не удастся исправить.

Когда возникает необходимость срочно высушить ботинки или кроссовки, специалисты советуют использовать умеренный поток теплого воздуха, удерживая источник тепла на безопасной дистанции 15–20 сантиметров от изделия. Это позволяет уберечь структуру материала и клеевые соединения от перегрева, избежав растрескивания и расклеивания подошвы.