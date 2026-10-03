Тихий убийца вашего сада: какая угроза скрывается за этими съедобными грибами для деревьев

Почему от них не просто избавиться

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Опята хорошо знакомы украинцам как осенние грибы, которые растут преимущественно на пнях и старых деревьях. Однако сам гриб, который виден на поверхности, — лишь небольшая часть организма. Под землей годами может существовать грибница, способная поражать корни живых деревьев.

Именно поэтому опята иногда становятся серьезной проблемой для садов. "Телеграф" расскажет, как гриб распространяется, какие деревья оказываются под угрозой и почему просто собрать грибы возле ствола недостаточно.

Грибница может занимать огромную площадь

Самая большая известная грибница опят расположена в американском штате Орегон. Она занимает около 965 гектаров — это площадь, сопоставимая с более чем тысячей футбольных полей. Ее возраст оценивают в несколько тысяч лет, поэтому этот организм часто называют одним из самых старых и крупнейших известных живых организмов на планете.

Впечатляет не столько размер грибов, растущих на поверхности, сколько то, что большая часть этого организма скрыта под землей. Грибница распространяется в почве, древесине и корнях, а при благоприятных условиях может переходить на живые деревья.

Для распространения опята использует ризоморфы — похожие на корни темные грибные образования. Они могут расти через почву и помогать грибнице добираться до новых источников древесины.

Ризоморфы

Какие деревья оказываются под угрозой

Опята могут разлагать мертвую древесину, но некоторые их виды способны поражать и живые деревья. Чаще проблемы возникают у растений, которые уже ослаблены из-за засухи, повреждения корней, болезни или другие неблагоприятные условия.

Опята

Гриб попадает в корневую систему и постепенно разрушает ткани. Из-за этого дерево теряет часть корней и хуже получает воду и питательные вещества.

Первые признаки не всегда очевидны. Дерево может медленнее расти, преждевременно терять листья, у него могут отмирать отдельные ветви. В случае сильного поражения растение в итоге погибает.

Поэтому появление опят возле живого дерева — не обязательно доказательство того, что оно заражено. Но если грибы регулярно растут у его основания, а само дерево начало слабеть, стоит проверить состояние корневой системы.

Почему одного удаления грибов недостаточно

Сорвать опята, которые выросли возле дерева, несложно. Проблема в том, что плодовые тела — лишь верхушка процесса, тогда как основная грибница остается в почве, корнях или древесине.

Особенно опасными могут быть старые пеньки. Если дерево было заражено, грибница способна сохраняться в его остатках и в дальнейшем распространяться на корни других растений.

Именно поэтому специалисты советуют не оставлять на участке зараженную древесину. Если дерево пришлось удалить из-за грибов, вместе с ним стараются убрать как можно больше крупных корней.

Можно ли защитить сад

Специального средства, которое можно просто нанести на дерево и полностью уничтожить опята, нет. Поэтому основное внимание уделяют профилактике и удалению источников заражения.

Здоровые деревья имеют больше шансов противостоять грибку, поэтому важно не допускать длительного пересыхания или переувлажнения почвы, повреждения корней и других факторов, которые ослабляют растения.

Если дерево уже сильно поражено, его удаление вместе с пнем и частью корневой системы может быть необходимым, чтобы уменьшить риск распространения гриба на соседние растения.

В то же время сам факт появления опят в саду еще не означает, что все деревья на участке оказались под угрозой. Эти грибы могут расти на старой или мертвой древесине, не заражая здоровые растения.

Таким образом, опасным для сада является не сам гриб, который осенью появляется на поверхности, а грибница, которая годами может оставаться в древесине и почве. Именно ее распространение и представляет основную проблему для живых деревьев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам показали лайфхак, как найти белые грибы.