Так більше ніхто не робить: навіщо наші бабусі зав’язували банки целофаном

Цей спосіб зберігання заготовок вважається не лише застарілим, а й небезпечним

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Осінь — традиційна пора домашніх заготовок. Господині активно закривають варення, соління та маринади, використовуючи як сучасні технології, так і перевірені часом методи.

За радянських часів в умовах дефіциту був популярний унікальний спосіб консервації за допомогою целофану, пергаменту чи цупкого паперу. Про це повідомляє "Телеграф".

Звідки взялася традиція зав’язувати банки?

За радянських часів та в більш ранні періоди дефіциту спеціалізованих кришок (особливо бляшаних чи якісних гвинтових) господині використовували підручні матеріали. Цукрове варення, густі джеми та деякі види солінь часто закривали за допомогою декількох шарів целофану, пергаментного паперу або тканини, щільно перев’язуючи шийку банки нитками або гумкою.

Навіщо це робили?

Захист від пилу та комах: Плівка або папір не давали осаду пилу та мошкарі дістатися до ласощів.

Плівка або папір не давали осаду пилу та мошкарі дістатися до ласощів. Середовище, що "дихає": Вважалося, що варення під папером краще "дихає", хоча на практиці це часто призводило до надмірного випаровування або, навпаки, вбирання вологи.

Чому цей метод сьогодні вважається застарілим та небезпечним?

Відсутність герметичності. Целофан та папір не здатні забезпечити абсолютну герметичність з’єднання. Через мікрозазори під гумкою чи ниткою всередину банки легко проникають спори цвілі, бактерії та повітря. Ризик псування варення. Якщо варення зварене з порушенням пропорцій цукру (наприклад, покладено занадто мало), під такою кришкою воно дуже швидко закисне або покриється густим шаром цвілі вже через кілька тижнів. Вразливість до вологості. Папір та звичайний тонкий целофан можуть розмокати, рватися при випадковому зачепленні на полиці або пропускати сторонні запахи з комори.

Чому цей метод сьогодні вважається застарілим та небезпечним?/Інфографіка ШІ

Що використовувати замість целофану?

Гвинтові кришки (Твіст-офф): Ідеальний варіант для багаторазового використання. Забезпечують герметичність за кілька секунд без використання ключа.

Ідеальний варіант для багаторазового використання. Забезпечують герметичність за кілька секунд без використання ключа. Класичні жерстяні кришки під машину: Золотий стандарт для герметичної консервації грибів, овочевих салатів і маринадів, що вимагають тривалого зберігання.

Золотий стандарт для герметичної консервації грибів, овочевих салатів і маринадів, що вимагають тривалого зберігання. Вакуумні кришки з насосом: Сучасне рішення, що дозволяє відкачати повітря з банки, що є особливо зручним для зберігання сушених грибів, ягід або швидкого маринування.

Зазначимо, консервація у скляних банках з гвинтовими кришками типу "твіст-офф" здобула величезну популярність серед господинь завдяки своїй неймовірній простоті та зручності. Такі кришки закручуються вручну буквально за пару секунд, однак і тут є свої важливі хитрощі.