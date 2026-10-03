Навіть для рідних є ліміт: скільки грошей можна переказати з картки за місяць

Які перекази обмежують банки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ваші грошові перекази можуть опинитися під пильнішою увагою банку, ніж здається. Навіть якщо кошти йдуть не незнайомцю, а батькам, дітям чи близьким, для банку важливими залишаються сума та характер операцій.

Які ліміти діють для таких переказів, коли банк може попросити підтвердити доходи та що буде, якщо встановлену межу перевищити — розповість "Телеграф".

Звідки взялися ліміти

Спільні правила банки запровадили після підписання Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг у грудні 2024 року. Як пояснював Національний банк, документ передбачає ризик-орієнтований підхід до операцій клієнтів.

Мета таких заходів — протидія незаконному використанню платіжної інфраструктури, зокрема так званим "дроп-схемам", коли рахунки людей використовують для проведення сумнівних операцій.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас раніше пояснював, що Меморандум має допомогти уніфікувати підходи банків до виявлення таких операцій.

"Банківська спільнота ініціювала розробку уніфікованих підходів для протидії використанню платіжної інфраструктури в неправомірних цілях", — зазначав Дубас.

Скільки можна переказувати

За правилами Меморандуму, для клієнтів без документально підтвердженого доходу встановлюються місячні ліміти. Вони залежать від оцінки ризику:

до 100 тисяч гривень на місяць — для клієнтів із низьким або середнім рівнем ризику;

— для клієнтів із низьким або середнім рівнем ризику; до 50 тисяч гривень на місяць — для клієнтів із високим рівнем ризику.

Ці обмеження поширюються також на перекази за реквізитами IBAN. Перекази між двома власними рахунками людини в одному банку до ліміту не включаються.

Що буде, якщо перевищити ліміт

Якщо клієнт досяг встановленого банком ліміту, черговий переказ можуть не провести. Водночас саме перевищення ліміту не означає автоматичного штрафу чи блокування рахунку.

У випадку, коли людина регулярно здійснює перекази на великі суми, банк обов'язково надішле запит із вимогою надати документи про джерела походження коштів (довідку про зарплату, договори купівлі-продажу майна, спадщину, офіційні заощадження тощо). Після перевірки цих документів банк знімає обмеження або встановлює індивідуальні ліміти, що відповідають реальним легальним доходам.

Коли ліміту може не бути

Водночас ліміти не поширюються на клієнтів, які можуть підтвердити свої доходи та походження коштів. Наприклад, це стосується людей із офіційною зарплатою або іншими документально підтвердженими доходами.

Якщо людині потрібно переказувати більше встановленої суми, вона може звернутися до банку та надати документи про свої доходи. Після цього банк може переглянути встановлений для клієнта ліміт.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року НБУ не продовжив дію власного регуляторного ліміту у 150 тисяч гривень на місяць для P2P-переказів фізичних осіб "з картки на картку". Натомість банки продовжили застосовувати спільні підходи, передбачені Меморандумом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба знати всім власникам карт про ліміти з 1 жовтня.