У Києві заговорили про пороми після ударів по мостах. Чи врятує такий варіант столицю

Ідея може розбитися об сувору реальність

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія почала активно атакувати мости через Дніпро у Києві, намагаючись заблокувати сполучення між берегами. Рішенням можуть стати поромні переправи.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Пороми, велосипеди і непарні години для водіїв, – як влада пропонує рятувати Київ, якщо мости зруйнують

Поромні переправи — практично та реально?

За словами нардепа від "Слуги народу" Володимира Крейденка, поромні переправи мають бути головним пріоритетом на випадок неможливості використовувати мости. Для вантажівок, автівок, які перевозитимуть продукти, ліки, товари першої необхідності, можна зробити окремі переправи.

"Щоб такий транспорт міг постійно курсувати і два береги між собою поєднувались. Можна зробити відповідні майданчики біля причалів для цих вантажівок. Це не проблема. Окремо можуть ходити пасажирські пороми між причалами, або між станціями метро, наприклад, від станції метро "Славутич" до "Поштової площі". Я думаю, що там люди можуть швидко пересісти далі на метро", — зазначив нардеп.

Поромна переправа на кордоні України з Румунією. Фото: eurointegration.com.ua

Володимир Крейденко нагадав, що досвід використання поромних переправ є в Норвегії, Швеції, Туреччині. На його думку, місто здатне дуже швидко організувати такий спосіб пересування.

"Тим паче, що інфраструктура і причали в столиці є. Є і самі пороми на балансах в департаментах, державних підприємствах. Це не щось надзвичайне", – переконаний він.

Розгорнути поромні перевезення не так просто

Однак нардепка від "Голосу" з комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко не згодна з колегою. На її думку, організувати такі перевезення не так вже й легко. Причина в тому, що на Дніпрі зараз немає навігації, окрім військової, вона заборонена наказом міністерства. У випадку запуску поромних переправ встане питання повернення навігації.

"По-друге, це ж треба організувати прийом пасажирів на одному та іншому березі. Крім того, для Дніпра повинні бути спеціальні пороми, адже дніпровська хвиля відрізняється від дунайської хвилі. І конкретного плану, щоб завтра вже були пороми і все це швидко організувати, я не чула. Це обговорювалося в дуже теоретичному аспекті. Практично ніхто собі не уявляє, як це все організувати", – розповіла Сірко.

Для довідки: Поромна переправа – це вид транспортування, коли вантажі чи пасажири перевозяться по воді. Пором – це велике судно з відкритою або закритою палубою, призначене для вантажів та пасажирів через річки, озера та морські протоки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ще можна дістатись з одного берега Києва на інший, коли Південний та Північний мости уражені.