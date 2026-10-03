Вгадувати більше не доведеться. "УЗ" додала корисну підказку для пасажирів у застосунок

Щоб не їхати спиною вперед

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У застосунку "Укрзалізниці" пасажири помітили нову деталь під час вибору місця — тепер на схемі вагона можна побачити напрямок руху поїзда. Відповідну зміну обговорюють користувачі Тhreads.

Раніше пасажирам доводилося самостійно з’ясовувати, як стоятиме вагон під час руху, або просто вгадувати. "Телеграф" розповість, навіщо потрібна така підказка та чому вона особливо важлива для тих, кого захитує в дорозі.

Навіщо знати, куди їде вагон

Під час вибору місця в застосунку на схемі вагона з’явився напис "Напрямок руху потяга" зі стрілками. Завдяки цьому пасажир може зрозуміти, у який бік буде їхати поїзд, і відповідно обрати місце.

Допис з Тhreads

Для частини пасажирів напрямок сидіння — не просто питання зручності. Людей, схильних до захитування, під час поїздки можуть турбувати нудота, запаморочення, холодний піт та інші симптоми.

Науковці пояснюють це конфліктом сигналів, які надходять від вестибулярної системи, зору та інших сенсорних систем. Для зменшення симптомів під час поїздки, зокрема, радять дивитися вперед і назовні та по можливості бачити горизонт.

Тому можливість одразу побачити напрямок руху може бути корисною для пасажирів, які намагаються обрати місце обличчям уперед. Раніше це не завжди було очевидно зі схеми вагона.

Пасажири давно чекали на цю функцію

Нововведення активно обговорюють у Threads. Деякі користувачі зізналися, що роками намагалися зрозуміти, яке місце обрати, щоб їхати обличчям у напрямку руху.

"Вхахахха боже. Я другий раз за день їду проти напрямку все одно".

Коментар з Тhreads

Інша пасажирка написала:

"Як людина, яка не може їхати спиною до руху — УРА".

Коментар з Тhreads

Ще одина користувачка пожартувала:

"Скасовується "шоу інтуїція" кожного разу".

Коментар з Тhreads

А хтось пригадав, як раніше намагався отримати цю інформацію безпосередньо від залізниці:

"Невже. Пам’ятаю в далекому й прекрасному 2019 році я навіть дзвонила в Інтерсіті, щоб з’ясувати, у який бік їхатиме поїзд і зрозуміти, який мені купувати квиток. Вони так і не зрозуміли, що я від них хотіла".

Коментар з Тhreads

"Я ждав ждав і нарешті дождався".

"Це "жорсткий" люкс".

А одина із пасажирок пояснила, чому нова функція для неї особливо важлива:

"Ну нарешті! Я буду купувати нормально квитки, щоб мене не захитувало їхати спиною".

Коментар з Тhreads

Раніше "Телеграф" розповідав, що в застосунку "Укрзалізниці" можна побачити місця пасажирів з домашніми улюбленцями — вони позначені зображенням тваринної лапи.