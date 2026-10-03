Так больше никто не делает: зачем наши бабушки завязывали банки целлофаном
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Этот способ хранения заготовок считается не только устаревшим, но и небезопасным
Осень — традиционная пора домашних заготовок. Хозяйки активно закрывают варенье, соленья и маринады, используя как современные технологии, так и проверенные временем методы.
В советское время в условиях дефицита был популярен уникальный способ консервации с помощью целлофана, пергамента или плотной бумаги. Об этом сообщает "Телеграф".
Откуда взялась традиция завязывать банки?
В советское время и в более ранние периоды дефицита специализированных крышек (особенно жестяных или качественных винтовых) хозяйки использовали подручные материалы. Сахарное варенье, густые джемы и некоторые виды солений часто закрывали с помощью нескольких слоев целлофана, пергаментной бумаги или ткани, плотно перевязывая горлышко банки нитками или резинкой.
Зачем это делалось?
- Защита от пыли и насекомых: Пленка или бумага не давали осадку пыли и мошкаре добраться до лакомства.
- "Дышащая" среда: Считалось, что варенье под бумагой лучше "дышит", хотя на практике это часто приводило к избыточному испарению или, наоборот, впитыванию влаги.
Почему этот метод сегодня считается устаревшим и небезопасным?
- Отсутствие герметичности. Целлофан и бумага не способны обеспечить абсолютную герметичность соединения. Через микрозазоры под резинкой или ниткой внутрь банки легко проникают споры плесени, бактерии и воздух.
- Риск порчи варенья. Если варенье сварено с нарушением пропорций сахара (например, положено слишком мало), под такой "крышкой" оно очень быстро закиснет или покроется густым слоем плесени уже через несколько недель.
- Уязвимость к влажности. Бумага и обычный тонкий целлофан могут размокать, рваться при случайном задевании на полке или пропускать посторонние запахи из кладовой.
Что использовать вместо целлофана?
- Винтовые крышки (Твист-офф): Идеальный вариант для многоразового использования. Обеспечивают герметичность за пару секунд без использования ключа.
- Классические жестяные крышки под закаточную машинку: Золотой стандарт для герметичной консервации грибов, овощных салатов и маринадов, требующих долгого хранения.
- Вакуумные крышки с насосом: Современное решение, позволяющее откачать воздух из банки, что особенно удобно для хранения сушеных грибов, ягод или быстрого маринования.
Отметим, консервация в стеклянных банках с винтовыми крышками типа "твист-офф" завоевала огромную популярность среди хозяек благодаря своей невероятной простоте и удобству. Такие крышки закручиваются вручную буквально за пару секунд, однако и в этом процессе есть свои важные хитрости.