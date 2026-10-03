Так больше никто не делает: зачем наши бабушки завязывали банки целлофаном

Этот способ хранения заготовок считается не только устаревшим, но и небезопасным

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Осень — традиционная пора домашних заготовок. Хозяйки активно закрывают варенье, соленья и маринады, используя как современные технологии, так и проверенные временем методы.

В советское время в условиях дефицита был популярен уникальный способ консервации с помощью целлофана, пергамента или плотной бумаги. Об этом сообщает "Телеграф".

Откуда взялась традиция завязывать банки?

В советское время и в более ранние периоды дефицита специализированных крышек (особенно жестяных или качественных винтовых) хозяйки использовали подручные материалы. Сахарное варенье, густые джемы и некоторые виды солений часто закрывали с помощью нескольких слоев целлофана, пергаментной бумаги или ткани, плотно перевязывая горлышко банки нитками или резинкой.

Зачем это делалось?

Защита от пыли и насекомых: Пленка или бумага не давали осадку пыли и мошкаре добраться до лакомства.

Пленка или бумага не давали осадку пыли и мошкаре добраться до лакомства. "Дышащая" среда: Считалось, что варенье под бумагой лучше "дышит", хотя на практике это часто приводило к избыточному испарению или, наоборот, впитыванию влаги.

Почему этот метод сегодня считается устаревшим и небезопасным?

Отсутствие герметичности. Целлофан и бумага не способны обеспечить абсолютную герметичность соединения. Через микрозазоры под резинкой или ниткой внутрь банки легко проникают споры плесени, бактерии и воздух. Риск порчи варенья. Если варенье сварено с нарушением пропорций сахара (например, положено слишком мало), под такой "крышкой" оно очень быстро закиснет или покроется густым слоем плесени уже через несколько недель. Уязвимость к влажности. Бумага и обычный тонкий целлофан могут размокать, рваться при случайном задевании на полке или пропускать посторонние запахи из кладовой.

Почему этот метод сегодня считается устаревшим и небезопасным?/Инфографика ИИ

Что использовать вместо целлофана?

Винтовые крышки (Твист-офф): Идеальный вариант для многоразового использования. Обеспечивают герметичность за пару секунд без использования ключа.

Идеальный вариант для многоразового использования. Обеспечивают герметичность за пару секунд без использования ключа. Классические жестяные крышки под закаточную машинку: Золотой стандарт для герметичной консервации грибов, овощных салатов и маринадов, требующих долгого хранения.

Золотой стандарт для герметичной консервации грибов, овощных салатов и маринадов, требующих долгого хранения. Вакуумные крышки с насосом: Современное решение, позволяющее откачать воздух из банки, что особенно удобно для хранения сушеных грибов, ягод или быстрого маринования.

Отметим, консервация в стеклянных банках с винтовыми крышками типа "твист-офф" завоевала огромную популярность среди хозяек благодаря своей невероятной простоте и удобству. Такие крышки закручиваются вручную буквально за пару секунд, однако и в этом процессе есть свои важные хитрости.