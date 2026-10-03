Даже для родных есть лимит: сколько денег можно перевести с карты в месяц

Какие переводы ограничивают банки

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Ваши денежные переводы могут оказаться под более пристальным вниманием банка, чем кажется. Даже если средства идут не незнакомцу, а родителям, детям или близким, для банка важными остаются сумма и характер операций.

Какие лимиты действуют для таких переводов, когда банк может попросить подтвердить доходы и что будет, если установленную границу превысить — расскажет "Телеграф".

Откуда взялись лимиты

Общие правила банки ввели после подписания Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг в декабре 2024 года. Как объяснял Национальный банк, документ предусматривает риск-ориентированный подход к операциям клиентов.

Цель таких мер — противодействие незаконному использованию платежной инфраструктуры, в частности так называемым "дроп-схемам", когда счета людей используют для проведения сомнительных операций.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас ранее объяснял, что Меморандум должен помочь унифицировать подходы банков к выявлению таких операций.

"Банковское сообщество инициировало разработку унифицированных подходов для противодействия использованию платежной инфраструктуры в неправомерных целях", — отмечал Дубас.

Сколько можно переводить

Согласно правилам Меморандума, для клиентов без документально подтвержденного дохода устанавливаются месячные лимиты. Они зависят от оценки риска:

до 100 тысяч гривен в месяц — для клиентов с низким или средним уровнем риска;

— для клиентов с низким или средним уровнем риска; до 50 тысяч гривен в месяц — для клиентов с высоким уровнем риска.

Эти ограничения распространяются также на переводы по реквизитам IBAN. Переводы между двумя собственными счетами человека в одном банке в лимит не включаются.

Что будет, если превысить лимит

Если клиент достиг установленного банком лимита, очередной перевод могут не провести. При этом само превышение лимита не означает автоматического штрафа или блокировки счета.

В случае, когда человек регулярно осуществляет переводы на крупные суммы, банк обязательно направит запрос с требованием предоставить документы об источниках происхождения средств (справку о зарплате, договоры купли-продажи имущества, наследство, официальные сбережения и т. д.). После проверки этих документов банк снимает ограничения или устанавливает индивидуальные лимиты, соответствующие реальным легальным доходам.

Когда лимита может не быть

В то же время лимиты не распространяются на клиентов, которые могут подтвердить свои доходы и происхождение средств. Например, это касается людей с официальной зарплатой или другими документально подтвержденными доходами.

Если человеку необходимо переводить больше установленной суммы, он может обратиться в банк и предоставить документы о своих доходах. После этого банк может пересмотреть установленный для клиента лимит.

Напомним, что в апреле 2025 года НБУ не продлил действие собственного регуляторного лимита в 150 тысяч гривен в месяц для P2P-переводов физических лиц "с карты на карту". Вместо этого банки продолжили применять общие подходы, предусмотренные Меморандумом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно знать всем владельцам карт о лимитах с 1 октября.