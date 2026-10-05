"Як вони це зробили?" Розумний лайфхак Укрзалізниці проти крадіжок вразив українців

Користувачі оцінили практичність незвичайного рішення

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В туалетах вагонів Укрзалізниці працівники використовують особливий спосіб тримати туалетний папір. Його сфотографували та опублікували в соцмережі Threads. Рулон прикріпили на захисну обмежувальну планку на вікні.

Користувачка, що опублікувала фото цікавиться: "Як вони це зробили?", та зазначає, що зазвичай не задається подібними питаннями.

Скриншот допису про незвичне місце для туалетного паперу

Коментатори одразу пояснили, що магії тут немає, хоч деякі так жартували, – потрібна лише хрестова викрутка. На фото чітко видно, що на обох кінцях планки є гвинти, які можна викрутити, маючи потрібний інструмент. Користувачі також відзначили кмітливість працівників Укрзалізниці, адже подібне розташування дозволяє не тільки уникнути падіння туалетного паперу на підлогу, а й "можна кілька рулонів одразу повісити".

Та є ще версія, чому провідник змушений вішати рулон таким чином – крадіжки. "Це пасажири пробили дно настільки, що туалетний папір уже доводиться фіксувати таким способом", – зазначають в коментарях.

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