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"Як вони це зробили?" Розумний лайфхак Укрзалізниці проти крадіжок вразив українців

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Цей лайфхак із туалетним папером викликав подив Новина оновлена 05 жовтня 2026, 11:17
Цей лайфхак із туалетним папером викликав подив. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі оцінили практичність незвичайного рішення

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В туалетах вагонів Укрзалізниці працівники використовують особливий спосіб тримати туалетний папір. Його сфотографували та опублікували в соцмережі Threads. Рулон прикріпили на захисну обмежувальну планку на вікні.

Користувачка, що опублікувала фото цікавиться: "Як вони це зробили?", та зазначає, що зазвичай не задається подібними питаннями.

Скриншот допису про незвичне місце для туалетного паперу
Скриншот допису про незвичне місце для туалетного паперу

Коментатори одразу пояснили, що магії тут немає, хоч деякі так жартували, – потрібна лише хрестова викрутка. На фото чітко видно, що на обох кінцях планки є гвинти, які можна викрутити, маючи потрібний інструмент. Користувачі також відзначили кмітливість працівників Укрзалізниці, адже подібне розташування дозволяє не тільки уникнути падіння туалетного паперу на підлогу, а й "можна кілька рулонів одразу повісити".

Та є ще версія, чому провідник змушений вішати рулон таким чином – крадіжки. "Це пасажири пробили дно настільки, що туалетний папір уже доводиться фіксувати таким способом", – зазначають в коментарях.

Користувачі обговорюють лайфхак Укрзалізниці
Користувачі обговорюють лайфхак Укрзалізниці

Раніше "Телеграф" розповідав про інтер'єр вагонів для іноземних гостей. Ванні кімнати та покращений сервіс у спецпоїздах дуже відрізняються від вагонів масового користування.

Теги:
#Укрзалізниця #Туалетний папір #Лайфхак