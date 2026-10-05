"Как они это сделали?" Умный лайфхак "Укрзализныци" против краж поразил украинцев

Пользователи оценили практичность необычного решения

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В туалетах вагонов "Укрзализныци" сотрудники используют особый способ размещения туалетной бумаги. Его сфотографировали и опубликовали в соцсети Threads. Рулон закрепили на защитную ограничительную планку на окне.

Опубликовавшая фото пользовательница интересуется: "Как они это сделали?", и отмечает, что обычно не задается подобными вопросами.

Скриншот публикации о необычном месте для туалетной бумаги

Комментаторы сразу объяснили, что магии здесь нет, хоть некоторые так и шутили, – нужна лишь крестовая отвертка. На фото отчетливо видно, что на обоих концах планки есть винты, которые можно выкрутить с помощью нужного инструмента. Пользователи также отметили находчивость работников "Укрзализныци", ведь такое размещение позволяет не только избежать падения туалетной бумаги на пол, но и "можно несколько рулонов сразу повесить".

Однако есть еще одна версия, почему проводник вынужден вешать рулон таким образом, – кражи. "Это пассажиры пробили дно настолько, что туалетную бумагу уже приходится фиксировать таким способом", – отмечают в комментариях.

Пользователи обсуждают лайфхак Укрзализныци

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