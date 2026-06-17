Постраждалі від атак Росії можуть отримати компенсацію: про яку суму йдеться та для кого вона

З'явилося оновлення щодо доплат та строків звернення по допомогу

Кабінет Міністрів уточнив правила призначення та виплати одноразової грошової допомоги людям, які постраждали через російську агресію на об'єктах критичної інфраструктури. Суми не змінились, проте декілька важливих моментів врегулювали.

Нові умови опублікували на сайті Міністерства соцполітики. Право на таку допомогу мають працівники об'єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадовці місцевого самоврядування, а також інші особи, які постраждали внаслідок російських атак, перебуваючи на таких об'єктах.

Розмір виплат становить:

для осіб з інвалідністю I групи — 800 тис. грн

для осіб з інвалідністю II групи — 500 тис. грн

для осіб з інвалідністю III групи — 200 тис. грн

у разі загибелі людини родина може отримати 1 млн грн.

В оновленому порядку визначено, що в разі зміни групи інвалідності — різницю доплачують. Якщо людина раніше отримала меншу виплату, їй компенсують різницю до суми, передбаченої законом.

Коли можна подати заяву на отримання допомоги

Подати заяву на отримання допомоги можна не лише під час воєнного стану, а й протягом трьох років після його завершення.

Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України. Якщо постраждалий або його родина вже отримали інші компенсації чи страхові виплати, держава доплатить різницю, щоб загальна сума відповідала встановленим законом гарантіям.

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