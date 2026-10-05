Майонез і соуси в "АТБ" рекордно подешевшали: поспішайте придбати до кінця акції

Деякі товари втратили у ціні десятки гривень

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В мережі супермаркетів "АТБ" стартував новий акційний тиждень. Серед товарів, на які оголошено чималі знижки, – популярні соуси і приправи.

Докладніше про це читайте в матеріалі: "Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% – акція лише тиждень"

До 6 жовтня в "АТБ" майонези марки "Своя лінія" продаватимуть зі знижкою 28%. Так, "Європейський" 72% можна купити за 45,50 грн за 300 г. Майонезний соус"Легкий" 28% жирності – за 28,50 грн замість 39,90 грн, а майонез "Смачний" – за 35 грн.

Своєю чергою майонез "Торчин Домашній" 50% подешевшав на 25% і тепер коштує 8,90 грн замість 92,50 грн, за 500 г. Майонез "Торчин Європейський" 72% – тепер продають за 80,90 грн замість 108,40 грн, а соуси "Сацебелі" та "Бургер" можна придбати по 31,90 грн замість 42,90 грн за 200 г.

Вигідні пропозиції

Знизились ціни й на томатні соуси. Так, кетчуп "Чилі" в об’ємі 380 г наразі продається на 25% дешевше – за 38,60 грн замість 51,50 грн.

Найбільша знижка у списку – на приправу "Торчин 10 овочів", 60 г: її ціна зменшилася на 32% і становить 18,90 грн замість 27,80 грн.