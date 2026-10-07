П’ять напрямків можливого перемир’я: про що хоче домовитися Україна і які умови висуває Росія

Від тиші на фронті до безпеки суден

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Україна готова опрацьовувати рішення для досягнення миру та разом із партнерами працює над п’ятьма різними форматами припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, пише РБК-Україна.

Йдеться про різні домовленості щодо припинення бойових дій, безпеки судноплавства та захисту енергетичної й продовольчої інфраструктури. "Телеграф" розібрав, що передбачає кожен із цих форматів і якою була реакція Росії.

Повне і безумовне припинення вогню

Йдеться про повну зупинку бойових дій по всій лінії фронту. Україна погодилася на такий варіант ще в березні 2025 року і відтоді не змінювала своєї позиції.

Росія не погоджується на такий формат. Москва наполягає, що спочатку потрібно досягти домовленостей щодо мирного врегулювання, а вже потім говорити про припинення бойових дій.

24 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до мирного процесу, однак вважає за необхідне прагнути саме до миру, а не до тимчасового перемир'я.

"Потрібно прагнути до миру, а не до тимчасового перемир'я", — сказав Пєсков.

12 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія готова до переговорів із Києвом, але не має наміру припиняти бойові дії на час переговорного процесу

Безпека судноплавства в Чорному морі

Другий напрямок передбачає забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі за участі Туреччини та Єгипту.

Москва не відкидає можливість переговорів щодо безпеки Чорного моря, однак наполягає на комплексному характері майбутніх домовленостей.

2 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва знає про ініціативу Туреччини та ООН щодо переговорів про припинення вогню в Чорному морі, але конкретних домовленостей наразі немає. За його словами, Росія вважає, що окремі або "фрагментарні" домовленості не наблизять мирного врегулювання.

Пєсков заявив, що Росія відкрита до діалогу щодо безпеки в Чорному морі з усіма країнами, зокрема Туреччиною, Єгиптом та Індією. Однак конкретних переговорів щодо двосторонніх домовленостей Москва наразі не веде.

Також Кремль висуває власну вимогу. За словами Пєскова, для Росії важливо повністю припинити морські поставки Україні військового обладнання, боєприпасів та пального для ЗСУ.

Судно у Чорному морі

Продовольча безпека за участі Індії

Третій напрямок стосується безпеки українського продовольчого експорту через Чорне море за активної участі Індії.

Цей формат отримав новий розвиток на початку жовтня. 5 жовтня глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Нью-Делі підтримує контакти і з Росією, і з Україною щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

За його словами, сторони також обговорюють експорт зерна, енергоносіїв та можливі домовленості про взаємну відмову від атак.

За даними Hindustan Times, індійська пропозиція передбачає, зокрема, збереження поставок зерна та енергоносіїв через чорноморські порти і припинення атак на комерційні судна.

7 жовтня Пєсков заявив, що Москва вдячна Індії за готовність допомагати у врегулюванні та її ідеї.

"Ми вдячні нашим індійським партнерам за готовність допомагати у врегулюванні", — заявив Пєсков. Водночас Кремль не заявляв про згоду на конкретний тристоронній формат перемир'я, запропонований Індією

Володимир Зеленський і Субраманьям Джайшанкар. Фото: Офіс Президента України

Припинення ударів по енергетиці за участі Індії

Ще один формат передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за участі Індії.

Щодо самого енергетичного перемир’я Москва раніше висловлювалася значно жорсткіше. 10 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що предметних переговорів про таке перемир’я між Росією та Україною наразі немає.

Пєсков стверджував, що Україна атакує російські об’єкти, а російські військові у відповідь продовжують завдавати ударів по цілях в Україні. За його словами, умови Росії щодо припинення бойових дій не змінилися.

Американська пропозиція щодо енергетичного перемир'я

Окремий напрямок — енергетичне перемир’я за участі США. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах Росії та України. 22 вересня Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що Україна готова до будь-якого формату такого перемир’я, якщо Росія також припинить удари по українській енергетиці. За його словами, США мали передати цю пропозицію російській стороні.

15 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков назвав енергетичне перемир’я "дуже хорошою ідеєю", але заявив про необхідність вирішити питання безпеки судноплавства для нафтових танкерів та санкцій щодо енергоносіїв.

До цього, 10 вересня, Кремль заявляв, що предметних переговорів про енергетичне перемир’я між Росією та Україною не ведеться.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото Офіс президента України

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