Духовка та мікрохвильовка відходять у минуле: який прилад замінив їх на кухні

Він готує швидше і споживає менше електроенергії

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Аерогрилі за останні роки настільки увійшли в побут, що для багатьох людей стали звичною альтернативою духовці та мікрохвильовці. На це вказують результати нового опитування, проведеного у Великій Британії.

Як пише видання The Mirror, дослідники з’ясували, як часто люди користуються аерогрилями, чому віддають їм перевагу та наскільки сильно цей прилад уже змінив звичний спосіб готувати їжу.

Аерогриль випередив плиту

В опитуванні взяли участь 2 тисячі дорослих. 64% із них сказали, що користуються аерогрилем частіше, ніж традиційною плитою. Серед представників покоління Z цей показник ще вищий — 75%.

При цьому популярність аерогриля продовжує зростати. 57% опитаних користуються ним частіше, ніж два роки тому.

А ось духовку частина людей вмикає дедалі рідше. Кожен десятий учасник опитування сказав, що не користувався нею щонайменше місяць.

Люди дедалі частіше віддають перевагу аерогрилю

Чому обирають аерогриль

60% опитаних назвали швидкість приготування головною перевагою аерогриля.

Ще 54% звернули увагу на зручність використання. Для людей важливо й те, скільки електроенергії споживає техніка. Так, 90% опитаних назвали важливою вартість експлуатації побутового приладу, а 88% — його енергоефективність.

Він уже змінює звички

Для багатьох аерогриль уже став незамінним помічником на кухні. 37% опитаних зазначили, що з його появою почали готувати частіше.

Ще 32% учасників опитування заявили, що аерогриль повністю змінив їхній підхід до приготування їжі вдома. А 24% опитаних зізналися, що під час планування їжі враховують навіть місткість свого аерогриля.

Завдяки аерогрилю, люди починають частіше готувати

Чи залишиться духовка без роботи

Про популярність аерогрилів свідчить і ставлення їхніх власників до можливої поломки. Чверть опитаних дуже засмутилися б, якби прилад зламався, а 19% не стали б чекати ремонту й одразу купили б новий.

Це не означає, що духовки чи мікрохвильовки найближчим часом зникнуть із кухонь. Проте результати опитування показують цікавішу тенденцію: аерогриль уже перестав бути просто модною новинкою.

Для багатьох він став приладом, який використовують щодня. Швидкість приготування, зручність та витрати на електроенергію роблять його дедалі привабливішим для тих, хто хоче готувати простіше й не витрачати зайвий час на кухні.

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