Забудьте про кляр: що додати в хек, щоб він став соковитим і ароматним
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Секрет смачної страви без зайвого борошна та смаження
Хек вважається однією з найдоступніших риб. Найчастіше його обсмажують у клярі. Тим часом є спосіб готувати його простіше та смачніше.
Хек належить до пісних риб. Тому під час швидкого смаження волога йде, а м'якоть стає жорсткою. Кляр вбирає багато олії, а риба всередині все одно часто пересихає. Але якщо попередньо замаринувати хек і тушкувати його разом із овочами, риба вийде соковитою та ніжною.
Рецептом хека по-царськи поділилися на кулінарному порталі "Господька".
Почніть із маринаду. Розтопіть 30 г вершкового масла разом із 30 мл рослинної олії, додайте три вичавлені зубчики часнику, столову ложку спецій для риби, чайну ложку солі та щіпку чорного перцю. Цією сумішшю щедро змастіть промитий і очищений кілограм хека з усіх боків і залиште на 20–30 хвилин.
Поки риба маринується, приготуйте овочеву подушку. Дві цибулини наріжте півкільцями й обсмажте до прозорості, потім додайте нарізаний соломкою болгарський перець і нарізані кружальцями дві моркви. Через кілька хвилин відправте туди нарізаний кубиками кабачок.
Наприкінці натріть три зубчики часнику, додайте сіль, щіпку цукру та чорний перець, накрийте кришкою й залиште на п'ять хвилин. Овочі стануть м'якими та виділять сік, який потім не дасть рибі висохнути.
Потім викладіть хек поверх овочів, накрийте сковороду кришкою та тушкуйте 25–30 хвилин на помірному вогні. За цей час риба просочиться ароматом овочів, а соки не випаруються. Перед подачею посипте дрібно нарізаним кропом.
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