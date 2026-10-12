Забудьте про кляр: що додати в хек, щоб він став соковитим і ароматним

Секрет смачної страви без зайвого борошна та смаження

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Хек вважається однією з найдоступніших риб. Найчастіше його обсмажують у клярі. Тим часом є спосіб готувати його простіше та смачніше.

Хек належить до пісних риб. Тому під час швидкого смаження волога йде, а м'якоть стає жорсткою. Кляр вбирає багато олії, а риба всередині все одно часто пересихає. Але якщо попередньо замаринувати хек і тушкувати його разом із овочами, риба вийде соковитою та ніжною.

Рецептом хека по-царськи поділилися на кулінарному порталі "Господька".

Почніть із маринаду. Розтопіть 30 г вершкового масла разом із 30 мл рослинної олії, додайте три вичавлені зубчики часнику, столову ложку спецій для риби, чайну ложку солі та щіпку чорного перцю. Цією сумішшю щедро змастіть промитий і очищений кілограм хека з усіх боків і залиште на 20–30 хвилин.

Поки риба маринується, приготуйте овочеву подушку. Дві цибулини наріжте півкільцями й обсмажте до прозорості, потім додайте нарізаний соломкою болгарський перець і нарізані кружальцями дві моркви. Через кілька хвилин відправте туди нарізаний кубиками кабачок.

Наприкінці натріть три зубчики часнику, додайте сіль, щіпку цукру та чорний перець, накрийте кришкою й залиште на п'ять хвилин. Овочі стануть м'якими та виділять сік, який потім не дасть рибі висохнути.

Тушкований хек з овочами. Фото: Господинька

Потім викладіть хек поверх овочів, накрийте сковороду кришкою та тушкуйте 25–30 хвилин на помірному вогні. За цей час риба просочиться ароматом овочів, а соки не випаруються. Перед подачею посипте дрібно нарізаним кропом.

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