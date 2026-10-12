Забудьте про кляр: что добавить в хек, чтобы он стал сочным и ароматным

Секрет вкусного блюда без лишней муки и жарки

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Хек считается одной из самых доступных рыб. Чаще всего его обжаривают в кляре. Тем временем есть способ готовить его проще и вкуснее.

Хек относится к постным рыбам. Поэтому при быстрой жарке влага уходит, а мякоть становится жесткой. Кляр впитывает много масла, а рыба внутри все равно часто пересыхает. Но если предварительно замариновать хека и тушить его вместе с овощами, рыба получится сочной и нежной.

Рецептом хека по-царски поделились на кулинарном портале Господинька.

Начните с маринада. Растопите 30 г сливочного масла вместе с 30 мл растительного, добавьте три выдавленных зубчика чеснока, столовую ложку специй для рыбы, чайную ложку соли и щепотку черного перца. Этой смесью щедро смажьте промытый и очищенный килограмм хека со всех сторон и оставьте на 20–30 минут.

Пока рыба маринуется, приготовьте овощную подушку. Две луковицы нарежьте полукольцами и обжарьте до прозрачности, затем добавьте нарезанный соломкой болгарский перец и нарезанные кружочками две моркови. Через несколько минут отправьте туда нарезанный кубиками кабачок.

В конце натрите три зубчика чеснока, добавьте соль, щепотку сахара и черный перец, накройте крышкой и оставьте на пять минут. Овощи станут мягкими и выделят сок, а он потом не даст рыбе высохнуть.

Тушеный хек с овощами. Фото: Господинька

Затем выложите хек поверх овощей, накройте сковороду крышкой и тушите 25–30 минут на умеренном огне. За это время рыба пропитается ароматом овощей, а соки не испарятся. Перед подачей посыпьте мелко нарезанным укропом.

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