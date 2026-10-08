Європейці її обожнюють: яку недорогу рибу варто додати до свого раціону

У ній є омега-3, білок і вітаміни, а запекти рибу можна за 15–20 хвилин

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Хамса, або європейський анчоус, містить білок, корисні жирні кислоти та інші поживні речовини. Її можна запікати, смажити й додавати до різних страв. Готується риба швидко.

Докладніше про її користь і способи приготування розповіло видання Радіо Трек

Чим корисна хамса

Хамса містить омега-3 жирні кислоти, білок, вітаміни B12 і D та селен. Її невеликий розмір – ще одна перевага.

За даними Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), анчоуси належать до риби з низьким вмістом ртуті й входять до переліку рекомендованих видів.

У ній багато користі

Як запекти рибу

Спершу хамсу потрібно очистити, видалити голови й нутрощі, промити та обсушити. Потім посолити, додати перець, паприку й трохи лимонного соку.

Викладіть рибу у форму, додайте цибулю та часточки лимона. Запікайте близько 15–20 хвилин за температури 190–200 градусів.

На що звернути увагу

Для регулярного харчування краще обирати свіжу або заморожену хамсу. Солена й маринована риба може містити багато натрію, тож зловживати нею не варто.

Хамса не обов’язково має замінювати лосось чи іншу дорогу рибу. Її можна додати до раціону як доступний варіант морської риби. FDA рекомендує вживати різні види риби, щоб отримувати широкий спектр поживних речовин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку рибу краще не вживати через ртуть і паразитів.