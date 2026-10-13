Показуйте документи тільки з власних рук: 4 головні поради для візиту до ТЦК

Адвокат розповів, як захистити свої права під час візиту до ТЦК

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Якщо під час візиту до територіального центру комплектування у людини забирають телефон, важливо зберігати спокій і знати свої права.

Адвокат Геннадій Капралов в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, як діяти в такій ситуації та на що звернути увагу.

Детальніше у матеріалі: "Телефон забрали у ТЦК: що насправді дозволяє закон і як повернути свою річ".

Як діяти, якщо телефон хочуть забрати

Насамперед варто з’ясувати, чому саме працівники просять віддати телефон. Якщо це пов’язано з правилами перебування у приміщенні, перед передачею пристрою бажано повідомити близьку людину або контактну особу про своє місцеперебування.

Документи, що посвідчують особу та підтверджують військовий облік, адвокат радить показувати самостійно, не віддаючи їх із рук. Якщо документ електронний, його можна продемонструвати на екрані смартфона. Водночас повідомляти пароль від пристрою чи надавати доступ за допомогою біометрії не обов’язково.

Якщо телефон забирають силоміць, не варто чинити фізичний опір. Натомість потрібно чітко озвучити свою незгоду, запам’ятати час події, прізвища та звання працівників, а також контакти можливих свідків.

Що робити, якщо під час візиту до ТЦК забирають телефон

Чому важливо вимагати протокол

Якщо пристрій вилучили, слід вимагати оформлення відповідного протоколу. У документі варто зазначити, що телефон забрали проти волі власника. Також бажано зафіксувати обставини події та наполягати на тому, щоб вимогу про оформлення документів розглянули офіційно.

Адвокат наголошує, що добровільне надання доступу до телефона може ускладнити подальше оскарження дій працівників. Тому перед тим, як погоджуватися на передачу пристрою або відкривати його, варто чітко з’ясувати правові підстави таких вимог.

Крім того, адвокат з військових питань ЮК "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких, радить просити працівників показати службові посвідчення та надати можливість зателефонувати. Прізвища й звання посадовців краще запам’ятати, а вимогу про складання протоколу за потреби продублювати письмово.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого ТЦК насамперед викликатиме повістками у жовтні та які категорії українців у пріоритеті.