В Україні пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 23–24 роки

Вікові обмеження на виїзд хочуть змінити

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В Україні пропонують дозволити чоловікам віком 23–24 роки тимчасово виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Відповідну петицію було опубліковано на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України. Її автором виступив Роман Корольов.

Що пропонують змінити

Автор звернення просить надати чоловікам віком 23–24 роки включно право на тимчасовий виїзд за межі України за наявності чинного військово-облікового документа та за умови дотримання встановлених державою вимог.

У петиції звертають увагу на те, що після досягнення 23 років чоловіки втрачають можливість виїжджати за кордон без спеціальних підстав, хоча різниця у віці з тими, хто має таке право, становить лише один рік.

"Такий підхід дозволить забезпечити більшу правову визначеність, послідовність державної політики та рівність громадян у межах відповідної вікової категорії", — зазначає автор.

Петиція на сайті Кабінету Міністрів

До якого віку дозволений виїзд зараз

Наразі чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон без спеціальних підстав за умови наявності необхідних документів. Після досягнення 23 років діють обмеження воєнного стану, однак окремі категорії громадян можуть перетинати кордон за наявності передбачених законодавством підстав.

Збір підписів під зверненням почався 9 жовтня 2026 року. Щоб Кабінет Міністрів був зобов'язаний розглянути петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів. На момент публікації петиція перебуває на етапі збору голосів. Наразі її підтримали 5 осіб, а до завершення збору підписів залишається 89 днів.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно про те, що таке петиція у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують закрити юридичну лазівку з призовом юнаків до 25 років.