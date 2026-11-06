Зеленський допустив онлайн-вибори в Україні: чому ця ідея навряд спрацює

Експерти вбачають в електронному голосуванні низку ризиків

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Президент України Володимир Зеленський 5 листопада, заявив, що Україна може розглянути проведення онлайн-виборів. За його словами, це "можливо і реально".

"Телеграф" розповідає, з якої причини Зеленський міг зробити таку заяву та що з цього приводу думають експерти.

Що сказав Зеленський

"Усі професії важливі, але під час війни професія солдата є найважливішою, бо солдати ризикують своїм життям. І дозволити проведення виборів, але не дати змоги проголосувати солдатам – це несправедливо. Це на 100% несправедливо. Ми можемо подумати про онлайн-вибори. Це, можливо, реально, але тоді парламент має шукати і знайти рішення", — сказав президент в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Чому Зеленський заговорив про онлайн-вибори, яких не буде, — Вадим Денисенко

Журналіст, народний депутат України 8-го скликання, ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенка проаналізував заяву Зеленського про проведення виборів онлайн та пояснив, що він згадав про можливість онлайн-виборів у відповідь на запитання інтерв’юера, а не в межах підготовленої ініціативи. Президент показав, що готовий обговорювати різні способи голосування, але його слова не означають, що вибори вже збираються переводити в онлайн.

Вадим Денисенко. Фото: facebook.com/vadym.denysenko

Запитання поставив Ян Бьомерманн — один із найвпливовіших представників політичної сатири в сучасній Німеччині. Його програми виходять за межі комедії: у них ведучий проводить журналістські розслідування й вдається до політичних провокацій.

У розмові із Зеленським ведучий запитав приблизно так: що сказав би колишній сатирик про те, що українці зараз не можуть голосувати через чинне воєнне законодавство? Президент не підхопив запропонованої гри й відповів про політичні рішення, пише Денисенко.

У відповіді президент згадав про труднощі з голосуванням і військових, і українців, які виїхали до Європи. Для інтерв’ю в Німеччині, де перебуває щонайменше мільйон українських біженців, ця тема майже неминуча. Та за нею криється складніше питання: як організувати вибори й хто визначатиме їхній результат.

В українському політикумі склався майже мовчазний консенсус: повноцінні вибори в ЄС організувати неможливо. При цьому багато тих, хто залишилися в Україні, вважають, що долю виборів мають вирішувати ті, хто живе у країні. Тому участь біженців стає політично чутливим питанням ще до обговорення процедури.

"Зеленський у відповіді про онлайн вибори чітко дав пас в сторону відповідальності Ради за прийняття цього рішення. Нагадаю, що на початку року в парламенті розпочала роботу комісія по новому виборчому закону, але за майже рік роботи результатів нема. І в питанні онлайн голосування, скоріше за все не буде", — пише Денисенко.

Він додав, що суспільство не вірить в чесність голосування через інтернет. Тому провести його зараз, навіть, якщо технічно все буде готово — це поставити під сумнів питання легітимності виборів.

"Зрештою, Зеленський сам сказав, що ці вибори можуть зараз розколоти суспільство. В підсумку маємо просту гру: президент каже, що готовий розглядати різні можливостей виборів, адже розуміє, що тиск по цьому питанню може рости. Але, разом з тим, ні про які вибори мова зараз взагалі не йде", — резюмував екснардеп.

Онлайн-вибори — які ризики бачать експерти

Тема онлайн голосування вже не вперше постає з початку повномасштабної війни Росії проти України. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель раніше пояснював "Телеграфу" складність впровадження такого механізму і його суперечливість. За його словами, враховуючи кількість кібератак на різні українські установи, — від банків, до сайтів Верховної Ради, є серйозні сумніви у безпековому питанні. Але річ не тільки в безпеці. Є ще й політичний компонент електронного голосування, яка може вплинути на легітимність виборів.

"Не варто забувати, що ми — країна, яка пройшла достатньо складний шлях виборчої історії: викрадення виборчої документації, спотворення результатів, заміна скриньок, "мертві душі", підкупи. І тому у нас сформована суспільна думка щодо можливості впливати на результати волевиявлення. Постарались і українські політики, які неодноразово заявляли про те, що у них вкрали перемогу. І тому електронне голосування може мати навіть ризик зриву виборчої кампанії", — зазначив Олексій Кошель.

Політолог Володимир Фесенко раніше казав "Телеграфу", що, на його думку, онлайн-виборів не буде. За його словами, голосування через мережу було б помилкою.

"Те, що підтримує Зеленський, не означає, що Рада підтримає. Подивимося. Мій прогноз – ні. Думаю, деякі люди в оточенні пропонують йому такий варіант. Але якщо він погодиться, то це буде помилка. Він зустріне опір і не лише з боку опозиції", — сказав Фесенко у грудні 2025 року.

Онлайн-вибори загрожують масштабними порушеннями, — експерт з кібербезпеки

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун вважає, що проведення онлайн-виборів через "Дію" може призвести до фальсифікацій, порушення таємниці голосування й тиску на виборців. За його оцінками система не готова до такого завдання, казав він в ефірі "КИЇВ24" під час минулих обговорень виборів в інтернеті.

"Якщо проігнорувати всю логіку, все законодавство, через коліно прийняти якісь зміни до Виборчого кодексу, де передбачити, наприклад, вибори у "Дії", то я на 99% впевнений, що це будуть фальсифікації", – сказав Корсун.

Головні ризики, за оцінкою експерта, – неможливість гарантувати таємницю голосування та перевірити, чи зарахували голос саме за того кандидата, якого обрав виборець. Є й ризик примусу: під час дистанційного голосування складно встановити, чи не тиснули на людину начальник, командир або керівник бюджетної установи.

Для порівняння експерт згадав Естонію. До перших електронних виборів у 2005 році країна готувалася близько десяти років: розробляла систему, тестувала її та перевіряла безпеку. Перед запуском там ухвалили два національні закони про електронне голосування й підписали меморандум з усіма політичними партіями.

Як розповідав "Телеграф", 11 жовтня Зеленський запропонував провести вибори в Україні, але поставив одну умову. Це було б можливо за умови повного припинення вогню Росією на 60 діб.