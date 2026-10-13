Показывайте документы только из собственных рук: 4 главных совета для визита в ТЦК

Адвокат рассказал, как защитить свои права во время визита в ТЦК

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Если во время визита в территориальный центр комплектования у человека забирают телефон, важно соблюдать спокойствие и знать свои права.

Адвокат Геннадий Капралов в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил, как поступить в такой ситуации и на что обратить внимание.

Детальнее в материале: "Телефон забрали в ТЦК: что на самом деле позволяет закон и как вернуть свою вещь" .

Как поступить, если телефон хотят забрать

Прежде всего, стоит выяснить, почему именно работники просят отдать телефон. Если это связано с правилами пребывания в помещении, перед передачей устройства желательно сообщить близкому человеку или контактному лицу о своем местонахождении.

Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие военный учет, адвокат советует показывать самостоятельно, не отдавая их из рук. Если документ электронный, его можно показать на экране смартфона. В то же время, сообщать пароль от устройства или предоставлять доступ с помощью биометрии не обязательно.

Если телефон забирают насильно, не стоит оказывать физическое сопротивление. Вместо этого нужно четко озвучить свое несогласие, запомнить время события, фамилии и звания работников, а также контакты возможных свидетелей.

Что делать, если во время визита в ТЦК забирают телефон

Почему важно требовать протокол

Если устройство извлечено, необходимо потребовать оформления соответствующего протокола. В документе следует отметить, что телефон забрали против воли владельца. Также желательно зафиксировать обстоятельства происшествия и настаивать на том, чтобы требование оформления документов рассмотрели официально.

Адвокат отмечает, что добровольное предоставление доступа к телефону может усложнить дальнейшее обжалование действий работников. Поэтому перед тем как соглашаться на передачу устройства или открывать его, следует четко выяснить правовые основания таких требований.

Кроме того, адвокат по военным вопросам ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Грецких, советует просить работников показать служебные удостоверения и предоставить возможность позвонить по телефону. Фамилии и звание должностных лиц лучше запомнить, а требование о составлении протокола при необходимости продублировать в письменном виде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого ТЦК в первую очередь будет вызывать повестками в октябре и какие категории украинцев в приоритете.