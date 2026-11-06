Два за ціною одного: в "АТБ" знижка на кондиціонер Lenor сягає майже 130 грн
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Попередня вартість кожної з трьох позицій становила 255,40 грн
В АТБ з 4 по 10 листопада діє акція на кондиціонери для білизни Lenor. Засоби з трьома різними ароматами можна придбати за 127,50 грн за флакон.
Про знижки на засоби для прання пише "Телеграф".
Більше читайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"
Пропозиція охоплює флакони двох об’ємів – 0,798 л та 0,987 л.
За акційною ціною продають Lenor "Букет квітів" та "Орхідея та Ваніль" – обидва кондиціонери мають об’єм 0,798 л.
Така сама ціна діє на Lenor "Пробудження весни" у більшому флаконі – 0,987 л.
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