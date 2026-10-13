Як випрати плед, щоб він не перетворився на ганчірку: від одного засобу краще відмовитися

Головні правила дбайливого догляду за домашнім текстилем

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Теплий плед зігріває у холоди та робить інтер'єр затишнішим. З часом він збирає пил, вбирає запахи, а на тканині можуть з'явитися плями від їжі та напоїв. Навіть якщо плед виглядає чистим, час від часу його все одно потрібно прати.

Щоб плед зберіг м'якість і на ньому не з'явилися кошлатання, під час прання важливо дотримуватися кількох правил.

Спочатку перевірте склад тканини. Делікатні натуральні матеріали, наприклад вовна або кашемір, потрібно прати суворо за інструкцією на ярлику. Синтетичні та флісові пледи менш вибагливі, але й з ними потрібно поводитися дбайливо.

Велику пляму краще обробити до прання. Змочіть губку теплою водою, нанесіть трохи м'якого засобу для прання та акуратно промокайте забруднення. Не розтирайте його. Потім покладіть плед у пральну машину.

Оберіть щадний режим – наприклад, для вовни або делікатного догляду. Температуру води встановіть не вище 40 градусів, а швидкість віджимання – до 800 обертів на хвилину.

Як правильно випрати плед у пральній машині. Фото згенеровано ШІ

Не використовуйте для прання пледа кондиціонер. Він не пом'якшить тканину, а, навпаки, склеїть волокна. Якщо хочете досягти пом'якшувального ефекту, налийте у відсік для ополіскувача близько 30 мл звичайного оцту, радять на порталі Utopia .

Найкраще сушити плед на свіжому повітрі: сушильна машина може пошкодити структуру волокон.