Как постирать плед, чтобы он не стал тряпкой: от одного средства лучше отказаться

Главные правила бережного ухода за домашним текстилем

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Тёплый плед согревает в холода и делает интерьер уютнее. Со временем он собирает пыль, впитывает запахи, а на ткани могут появиться пятна от еды и напитков. Даже если плед выглядит чистым, время от времени его всё равно нужно стирать.

Чтобы плед сохранил мягкость и на нём не появились катышки, при стирке важно соблюдать несколько правил.

Сначала проверьте состав ткани. Деликатные натуральные материалы, например шерсть или кашемир, нужно стирать строго по инструкции на бирке. Синтетические и флисовые пледы менее требовательны, но и с ними нужно обращаться бережно.

Крупное пятно лучше обработать до стирки. Смочите губку тёплой водой, нанесите немного мягкого средства для стирки и аккуратно промокните загрязнение. Не растирайте его. Затем положите плед в стиральную машину.

Выберите щадящий режим – например, для шерсти или деликатного ухода. Температуру воды установите не выше 40 градусов, а скорость отжима – до 800 оборотов в минуту.

Как правильно постирать плед в стиральной машине

Не используйте для стирки пледа кондиционер. Он не смягчит ткань, а, наоборот, склеит волокна. Если хотите добиться смягчающего эффекта, налейте в отсек для ополаскивателя около 30 мл обычного уксуса, советуют на портале Utopia .

Лучше всего сушить плед на свежем воздухе: сушильная машина может повредить структуру волокон.