Как постирать плед, чтобы он не стал тряпкой: от одного средства лучше отказаться
- Автор
-
- Дата публикации
-
Главные правила бережного ухода за домашним текстилем
Тёплый плед согревает в холода и делает интерьер уютнее. Со временем он собирает пыль, впитывает запахи, а на ткани могут появиться пятна от еды и напитков. Даже если плед выглядит чистым, время от времени его всё равно нужно стирать.
Чтобы плед сохранил мягкость и на нём не появились катышки, при стирке важно соблюдать несколько правил.
Сначала проверьте состав ткани. Деликатные натуральные материалы, например шерсть или кашемир, нужно стирать строго по инструкции на бирке. Синтетические и флисовые пледы менее требовательны, но и с ними нужно обращаться бережно.
Крупное пятно лучше обработать до стирки. Смочите губку тёплой водой, нанесите немного мягкого средства для стирки и аккуратно промокните загрязнение. Не растирайте его. Затем положите плед в стиральную машину.
Выберите щадящий режим – например, для шерсти или деликатного ухода. Температуру воды установите не выше 40 градусов, а скорость отжима – до 800 оборотов в минуту.
Не используйте для стирки пледа кондиционер. Он не смягчит ткань, а, наоборот, склеит волокна. Если хотите добиться смягчающего эффекта, налейте в отсек для ополаскивателя около 30 мл обычного уксуса, советуют на портале Utopia.
Лучше всего сушить плед на свежем воздухе: сушильная машина может повредить структуру волокон.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие средства можно использовать для стирки полотенец, чтобы они оставались мягкими и пушистыми.