Не консервація і не заморозка: ідеальний спосіб зберегти врожай грибів

Не всі гриби підходять для сушіння

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Після вдалого походу до лісу грибів подекуди виявляється більше, ніж можна приготувати за кілька днів. Один із найкращих способів зберегти врожай – засушити його. Під час сушіння з грибів виходить вода, без якої мікроорганізми не розмножуються. Тому гриби не псуються. Сушені гриби підійдуть для супів, соусів та інших страв, яким потрібен яскравий грибний смак.

Які гриби краще сушити

Для сушіння підходять білі гриби, печериці, гливи, маслюки та деякі інші види. Лисички для цього способу заготівлі придатні гірше: під час сушіння вони можуть втратити значну частину смаку і стати жорсткими, зазначає портал Utopia.

Перед обробкою ретельно переберіть гриби. Залиште тільки ті, у визначенні яких упевнені, і не заготовлюйте зіпсовані екземпляри.

Як підготувати гриби до сушіння

Спочатку очистьте гриби від землі, листя та іншого сміття. Найзручніше зробити це сухою тканиною або щіткою. Не промивайте гриби довго під проточною водою: вони можуть ввібрати зайву вологу.

Видаліть пошкоджені ділянки, потім наріжте гриби рівними скибочками завтовшки приблизно 3-4 мм. Так вони висохнуть рівномірніше.

Перед сушінням гриби потрібно очистити від сміття та нарізати рівними скибочками. Фото згенероване ШІ

Спосіб сушіння залежить від того, яке обладнання є вдома і скільки часу ви готові витратити на заготівлю.

Спосіб перший: сушіння на повітрі

Це один із найпростіших способів: спеціальні прилади не потрібні. Але сушіння залежить від температури та вологості повітря і займає більше часу.

У теплу суху погоду гриби можна сушити на вулиці, у захищеному від вологи місці. У холодні та дощові місяці краще перенести їх у сухе приміщення з хорошою циркуляцією повітря.

Розкладіть нарізані гриби одним шаром на деко, піднос або іншу відповідну основу. Шматочки не повинні торкатися один одного або лежати один на одному – між ними має вільно проходити повітря.

Час від часу перевертайте скибочки. Якщо сушите гриби на вулиці, на ніч краще заносити їх до приміщення, особливо за низької температури та високої вологості. Можна нанизати шматочки на нитку й підвісити в теплому місці, де добре рухається повітря.

Скільки займе сушіння, залежить від розміру шматочків та навколишніх умов. Тому орієнтуватися тільки на години не варто.

Спосіб другий: сушіння грибів у духовці

У духовці гриби сохнуть швидше: вона підтримує стабільне тепло та забезпечує рух повітря.

Розігрійте духовку до 40–50 градусів у режимі конвекції. Розкладіть скибочки на деко з пергаментом так, щоб вони не торкалися одна одної. Поставте деко на середній рівень. Якщо це безпечно для вашої моделі та дозволено інструкцією, злегка прочиніть дверцята духовки, підклавши дерев'яну ложку. Періодично перевіряйте та перевертайте гриби.

Сушіння в духовці допомагає швидше заготовити гриби на кілька місяців. Фото згенероване ШІ

Не залишайте гриби без нагляду: стежте, щоб вони висихали, а не підсмажувалися. Час сушіння залежить від їх виду, товщини скибочок та особливостей духовки.

Спосіб третій: сушіння в електросушарці

Якщо ви регулярно заготовлюєте гриби, можна скористатися дегідратором.

Розкладіть скибочки на піддонах одним шаром і встановіть температуру близько 50 градусів. Сушіння може зайняти приблизно шість годин. Цей час не універсальний: він залежить від кількості грибів, їхньої вологості та потужності приладу.

Як зберігати сушені гриби

Одного дотримання часу сушіння недостатньо. Якщо всередині шматочків залишиться волога, під час зберігання може з'явитися пліснява. Перед пакуванням переконайтеся, що гриби повністю висохли. Дайте їм охолонути, потім перекладіть у чисту суху герметичну ємність. Зберігайте заготівлю в сухому місці, захищеному від вологи.

За правильного сушіння та зберігання гриби можуть зберігатися кілька місяців. Якщо з'явився затхлий запах або помітні ознаки плісняви, таку заготівлю не можна вживати.