Якщо поїзд затримується: хто може отримати гроші за квиток у повному обсязі

Така опція є в касах вокзалів та в мобільному додатку УЗ

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Через удари росіян в Україні часто затримуються потяги "Укрзалізниці". Проте, якщо поїзд затримується більше ніж на годину, гроші за квитки можна повернути та придбати інші.

Про це розповіла користувачка під ніком oksana.mezentseva в соціальній мережі Threads. За її словами, це "відкриття" дуже її порадувало.

Жінка зізналась, що раніше не знала про таку можливість. Але, завдяки робітниці на касі вокзалу, їй вдалося повернути повну вартість квитка.

"Якщо ваш поїзд затримується з відправленням більше ніж на годину, можна відмовитися від поїздки й повернути повну вартість квитка в касі вокзалу. Я про це не знала. Просто підійшла до каси запитати, які є варіанти, і виявилося, що так можна:) У результаті повернула всі гроші й купила квиток на інший потяг. Раптом комусь теж стане в пригоді — користуйтеся!" — написала вона.

Жінка повернула кошти за квиток в додатку "Укрзалізниці"

Що пишуть в коментарях?

Українці подякували авторці посту за таку пораду. Дехто розповів, що вже користався такою можливістю, проте декому так і не вдалося повернути кошти за придбані раніше квитки.

"То от чому мені вдалось повернути квитки у застосунку (повну вартість), коли потяг затримався на 3 години. Дякую Вам за інформацію, чесно кажучи, думала, то якась дивина, навіть не сподівалась на повернення. Гроші повернулись протягом години";

"Я в застосунку не змогла повернути квиток, але, можливо, через те, що намагалася це зробити відразу після планового часу відправлення, а на касі мені з радістю допомогли. Теж не розраховувала на повернення всієї суми, думала хоч трошки повернути)";

"Мені так і не повернули((( Потяг на 5 годин спізнився чи більше, оформлювала через застосунок";

Коментарі користувачів

"Дякую за інформацію, не знала про це";

"Так, нам теж повернули все!";

"В додатку теж можливо. Якщо через нього брали";

"А мені вже не повертають півтора місяця(", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

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