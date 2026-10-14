Если поезд задерживается: кто может получить деньги за билет в полном объеме

Такая опция есть в кассах вокзалов и в мобильном приложении УЗ

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Из-за ударов россиян в Украине часто задерживаются поезда "Укрзализныци". Однако, если поезд задерживается более чем на час, деньги за билеты можно вернуть и приобрести другие.

Об этом рассказала пользовательница под ником oksana.mezentseva в социальной сети Threads. По ее словам, это "открытие" очень ее порадовало.

Женщина призналась, что раньше не знала о такой возможности. Но, благодаря работнице на кассе вокзала, ей удалось вернуть полную стоимость билета.

"Если ваш поезд задерживается с отправлением более чем на час, можно отказаться от поездки и вернуть полную стоимость билета в кассе вокзала. Я об этом не знала. Просто подошла к кассе спросить, какие есть варианты, и оказалось, что так можно:) В результате вернула все деньги и купила билет на другой поезд. Вдруг кому-то тоже пригодится – пользуйтесь! – написала она.

Женщина вернула средства за билет в приложении "Укрзализныци"

Что пишут в комментариях?

Украинцы поблагодарили автора поста за такой совет. Некоторые рассказали, что уже воспользовались такой возможностью, однако некоторым так и не удалось вернуть средства за приобретенные ранее билеты.

"Так вот почему мне удалось вернуть билеты в приложении (полную стоимость), когда поезд задержался на 3 часа. Спасибо Вам за информацию, честно говоря, думала, то какая-то странность, даже не надеялась на возвращение. Деньги вернулись в течение часа";

"Я в приложении не смогла вернуть билет, но, возможно, потому, что пыталась это сделать сразу после планового времени отправления, а на кассе мне с радостью помогли. Тоже не рассчитывала на возврат всей суммы, думала хоть немного вернуть)";

"Мне так и не вернули((( Поезд на 5 часов опоздал или больше, оформляла через приложение";

Комментарии пользователей

"Благодарю информацию, не знала об этом";

"Да, нам тоже вернули все!";

"В приложении тоже возможно. Если через него брали";

"А мне уже не возвращают полтора месяца(", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

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