Не лише для волосся: неочікувані способи використання фена вдома
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Способи, про які багато хто і не замислюється
Більшість звикла користуватися феном лише для сушіння й укладання волосся. У повсякденному житті він і справді незамінний: наприклад, коли не можна лягати спати з мокрою головою або потрібно швидко зібратися на роботу. Але фен може допомогти й у вирішенні побутових проблем.
"Телеграф" зібрав кілька незвичних способів його використання – під час прибирання, на кухні та для догляду за одягом.
Чищення радіаторів. Усередині батарей накопичується багато пилу, до якого важко дістатися ганчіркою. Покладіть під батарею вологий рушник і ввімкніть фен на максимальну потужність. Спрямуйте потік повітря всередину секцій – за кілька секунд пил вилетить і осяде на вологій тканині.
Порятунок дерев’яних меблів. На вощеній дерев’яній поверхні від гарячих чашок часто залишаються білі кола. Спрямуйте на пляму гаряче повітря з фена на кілька хвилин. Віск розм’якне, покриття відновить структуру, а сліди зникнуть.
Видалення свічкового воску. Застиглий віск зі столу або полиці також можна прибрати феном. Зішкребіть основну масу, покладіть на залишки шматочок серветки або промокального паперу й прогрійте їх феном. Папір одразу вбере розтоплений віск.
Прасування без праски. Злегка збризніть зім’яту річ водою з пульверизатора, повісьте на вішалку й обдуйте гарячим повітрям із невеликої відстані. Складки швидко розправляться.
Безболісне зняття пластиру. Медичний пластир із липким шаром буває важко зняти зі шкіри. Злегка прогрійте його теплим повітрям із фена: клей розм’якне, і пластир легко та без болю відстане.
Глянцевий блиск для випічки. У холодильнику шоколадна глазур на домашньому торті тьмяніє. Перед подачею швидко обдуйте її теплим повітрям із фена: глазур знову стане рівною і набуде ідеального дзеркального блиску.