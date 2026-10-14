Не лише для волосся: неочікувані способи використання фена вдома

Способи, про які багато хто і не замислюється

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Більшість звикла користуватися феном лише для сушіння й укладання волосся. У повсякденному житті він і справді незамінний: наприклад, коли не можна лягати спати з мокрою головою або потрібно швидко зібратися на роботу. Але фен може допомогти й у вирішенні побутових проблем.

"Телеграф" зібрав кілька незвичних способів його використання – під час прибирання, на кухні та для догляду за одягом.

Чищення радіаторів. Усередині батарей накопичується багато пилу, до якого важко дістатися ганчіркою. Покладіть під батарею вологий рушник і ввімкніть фен на максимальну потужність. Спрямуйте потік повітря всередину секцій – за кілька секунд пил вилетить і осяде на вологій тканині.

Фен допомагає прибрати пил із секцій батареї. Фото згенеровано ШІ

Порятунок дерев’яних меблів. На вощеній дерев’яній поверхні від гарячих чашок часто залишаються білі кола. Спрямуйте на пляму гаряче повітря з фена на кілька хвилин. Віск розм’якне, покриття відновить структуру, а сліди зникнуть.

Видалення свічкового воску. Застиглий віск зі столу або полиці також можна прибрати феном. Зішкребіть основну масу, покладіть на залишки шматочок серветки або промокального паперу й прогрійте їх феном. Папір одразу вбере розтоплений віск.

Прасування без праски. Злегка збризніть зім’яту річ водою з пульверизатора, повісьте на вішалку й обдуйте гарячим повітрям із невеликої відстані. Складки швидко розправляться.

Безболісне зняття пластиру. Медичний пластир із липким шаром буває важко зняти зі шкіри. Злегка прогрійте його теплим повітрям із фена: клей розм’якне, і пластир легко та без болю відстане.

Тепле повітря фена повертає шоколадній глазурі дзеркальний блиск. Фото згенеровано ШІ

Глянцевий блиск для випічки. У холодильнику шоколадна глазур на домашньому торті тьмяніє. Перед подачею швидко обдуйте її теплим повітрям із фена: глазур знову стане рівною і набуде ідеального дзеркального блиску.