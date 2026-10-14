Не только для волос: неожиданные способы применить фен дома

Способы, о которых многие и не догадываются

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Большинство привыкли пользоваться феном только для сушки и укладки волос. В повседневной жизни он и правда незаменим: например, когда нельзя ложиться спать с мокрой головой или нужно быстро собраться на работу. Но фен способен помочь и с бытовыми проблемами.

"Телеграф" собрал несколько необычных способов его использования – во время уборки, на кухне и при уходе за одеждой.

Чистка радиаторов. Внутри батарей скапливается много пыли, которую трудно достать тряпкой. Постелите под батарею влажное полотенце и включите фен на максимальную мощность. Направьте поток воздуха внутрь секций – пыль вылетит за несколько секунд и осядет на влажной ткани.

Фен помогает выдуть пыль из секций батареи. Фото сгенерировано ИИ

Спасение деревянной мебели. На вощеной деревянной поверхности от горячих чашек часто остаются белые круги. Направьте на пятно горячий воздух из фена на пару минут. Воск размягчится, покрытие восстановит структуру, а следы исчезнут.

Удаление свечного воска. Застывший воск со стола или полки тоже можно убрать феном. Соскребите основную массу, положите на остатки кусочек салфетки или промокательной бумаги и прогрейте их феном. Бумага сразу впитает расплавившийся воск.

Глажка без утюга. Слегка сбрызните помятую вещь водой из пульверизатора, повесьте на вешалку и обдуйте горячим воздухом с небольшого расстояния. Складки быстро расправятся.

Безболезненное снятие пластыря. Липкий медицинский пластырь бывает трудно снять с кожи. Слегка прогрейте его теплым воздухом из фена: клей размягчится, и пластырь отойдет легко и без боли.

Теплый воздух фена возвращает шоколадной глазури зеркальный блеск. Фото сгенерировано ИИ

Глянцевый блеск для выпечки. В холодильнике шоколадная глазурь на домашнем торте тускнеет. Перед подачей быстро обдуйте ее теплым воздухом из фена: глазурь снова станет ровной и приобретет идеальный зеркальный блеск.