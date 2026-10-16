Здавалося, що її вже не врятувати: стару бабусину тумбочку перетворили на витвір мистецтва (фото)

Користувачка показала меблі до та після відновлення, а в коментарях її роботу порівняли з чаклунством

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Українка показала, як стару бабусину тумбочку перетворила на охайні меблі, що мають майже новий вигляд. Вона опублікувала фото до та після оновлення.

Світлинами поділилася у Threads авторка з ніком ivn.stetsiuk. На них видно, як змінилися меблі.

Оновлення повернуло бабусиній тумбочці виразний деревний візерунок

До відновлення поверхня тумбочки потьмяніла, стільниця була потерта й укрита плямами, а дверцята – темні. Та збереглися її впізнавані деталі: заокруглені кути, маленька шухляда, відкрита ніша й круглі ручки.

Після оновлення деревина набула теплого золотистого відтінку, а на дверцятах чітко проступив природний візерунок. Світла стільниця та смугасті заокруглені краї підкреслили форму тумбочки.

Більшість коментаторів здивувалася, як змінилися старі меблі.

Оновлена тумбочка здивувала коментаторів разючою зміною

"Вау. Навіть уявити не могла, що з такого стану "до" може вийти таке "після"", – написала одна з користувачок.

"Ви вже чаклун рівня про", – відреагували в коментарях.

"Краса!!! Частіше зустрічається, що такі цікаві речі лише псують реставрацією", – йдеться в іншому коментарі.

Оновлення бабусиної тумбочки викликало захоплення в коментарях

Як повідомляв "Телеграф", українка власноруч пофарбувала меблі й показала фото до та після. Дерев’яні деталі змінили колір, а самі меблі стали сучаснішими – на фото перетворення. Результат їй сподобався. Коментатори теж оцінили оновлені меблі.