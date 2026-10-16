Здавалося, що її вже не врятувати: стару бабусину тумбочку перетворили на витвір мистецтва (фото)
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Користувачка показала меблі до та після відновлення, а в коментарях її роботу порівняли з чаклунством
Українка показала, як стару бабусину тумбочку перетворила на охайні меблі, що мають майже новий вигляд. Вона опублікувала фото до та після оновлення.
Світлинами поділилася у Threads авторка з ніком ivn.stetsiuk. На них видно, як змінилися меблі.
До відновлення поверхня тумбочки потьмяніла, стільниця була потерта й укрита плямами, а дверцята – темні. Та збереглися її впізнавані деталі: заокруглені кути, маленька шухляда, відкрита ніша й круглі ручки.
Після оновлення деревина набула теплого золотистого відтінку, а на дверцятах чітко проступив природний візерунок. Світла стільниця та смугасті заокруглені краї підкреслили форму тумбочки.
Більшість коментаторів здивувалася, як змінилися старі меблі.
"Вау. Навіть уявити не могла, що з такого стану "до" може вийти таке "після"", – написала одна з користувачок.
"Ви вже чаклун рівня про", – відреагували в коментарях.
"Краса!!! Частіше зустрічається, що такі цікаві речі лише псують реставрацією", – йдеться в іншому коментарі.
Як повідомляв "Телеграф", українка власноруч пофарбувала меблі й показала фото до та після. Дерев’яні деталі змінили колір, а самі меблі стали сучаснішими – на фото перетворення. Результат їй сподобався. Коментатори теж оцінили оновлені меблі.