Казалось, ее уже не спасти: старую бабушкину тумбочку превратили в произведение искусства (фото)

Пользовательница показала мебель до и после реставрации, а в комментариях её работу сравнили с колдовством

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Украинка показала, как превратила старую бабушкину тумбочку в аккуратную мебель, которая выглядит почти как новая. Она опубликовала фото до и после обновления.

Фотографиями поделилась в Threads автор под ником ivn.stetsiuk. На них видно, как изменилась мебель.

После обновления на бабушкиной тумбочке вновь проявился выразительный древесный рисунок

До восстановления поверхность тумбочки потускнела, столешница была потерта и покрыта пятнами, а дверцы – темными. При этом сохранились ее узнаваемые детали: закругленные углы, маленький ящик, открытая ниша и круглые ручки.

После обновления древесина приобрела теплый золотистый оттенок, а на дверцах отчетливо проявился естественный рисунок. Светлая столешница и полосатые закругленные края подчеркнули форму тумбочки.

Большинство комментаторов удивились тому, как изменилась старая мебель.

Обновленная тумбочка удивила комментаторов разительными переменами

"Вау. Даже представить не могла, что из такого состояния "до" может получиться такое "после"", – написала одна из пользовательниц.

"Вы уже волшебник профессионального уровня", – отреагировали в комментариях.

"Красота!!! Чаще бывает, что такие интересные вещи только портят реставрацией", – говорится в другом комментарии.

Обновленная бабушкина тумбочка вызвала восторг в комментариях

Как сообщал "Телеграф", украинка самостоятельно покрасила мебель и показала фото до и после. Деревянные детали изменили цвет, а сама мебель стала выглядеть современнее – на фото преображение. Результат ей понравился. Комментаторы тоже оценили обновленную мебель.