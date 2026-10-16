Казалось, ее уже не спасти: старую бабушкину тумбочку превратили в произведение искусства (фото)
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Пользовательница показала мебель до и после реставрации, а в комментариях её работу сравнили с колдовством
Украинка показала, как превратила старую бабушкину тумбочку в аккуратную мебель, которая выглядит почти как новая. Она опубликовала фото до и после обновления.
Фотографиями поделилась в Threads автор под ником ivn.stetsiuk. На них видно, как изменилась мебель.
До восстановления поверхность тумбочки потускнела, столешница была потерта и покрыта пятнами, а дверцы – темными. При этом сохранились ее узнаваемые детали: закругленные углы, маленький ящик, открытая ниша и круглые ручки.
После обновления древесина приобрела теплый золотистый оттенок, а на дверцах отчетливо проявился естественный рисунок. Светлая столешница и полосатые закругленные края подчеркнули форму тумбочки.
Большинство комментаторов удивились тому, как изменилась старая мебель.
"Вау. Даже представить не могла, что из такого состояния "до" может получиться такое "после"", – написала одна из пользовательниц.
"Вы уже волшебник профессионального уровня", – отреагировали в комментариях.
"Красота!!! Чаще бывает, что такие интересные вещи только портят реставрацией", – говорится в другом комментарии.
Как сообщал "Телеграф", украинка самостоятельно покрасила мебель и показала фото до и после. Деревянные детали изменили цвет, а сама мебель стала выглядеть современнее – на фото преображение. Результат ей понравился. Комментаторы тоже оценили обновленную мебель.