Чому аварійні відключення вводять і скасовують дуже швидко: енергетики мають лише кілька хвилин

Ситуація в енергетиці дуже непередбачувана

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Після російських ударів енергетики терміново відключають пошкоджені ділянки енергосистеми, щоб запобігти серйознішим технологічним аваріям. Для цього й запроваджують аварійні відключення: рішення потрібно ухвалювати негайно, на це є лише кілька хвилин.

Чому аварійні відключення застосовують без попередження та часто швидко скасовують, пояснили в "Полтаваобленерго". Аварійні відключення світла скасовують, щойно енергосистему вдається стабілізувати.

Що таке аварійні (екстрені) відключення світла

Це — вимушений і терміновий захід, який застосовують в енергосистемі для запобігання її повному розбалансуванню та масштабній аварії. Щойно ситуація стабілізується, їх скасовують.

Чому світло вимикають без попередження

Головна причина обмежень – російські удари по енергосистемі. Росія змінила тактику й атакує щодня, завдаючи значних пошкоджень об’єктам, критично важливим для її роботи.

"Щоб врятувати енергосистему після чергового удару, енергетики мають лише кілька хвилин, тому повідомити споживачів заздалегідь про аварійні відключення неможливо", – пояснили енергетики.

Чому скасування аварійних відключень не гарантує світла

Щойно енергосистему вдається стабілізувати, диспетчери скасовують аварійні обмеження. Та пошкоджені електростанції не можуть виробити потрібну кількість електроенергії, а мережі – передати її споживачам. У такому разі починають діяти погодинні відключення.

Після нового удару енергетикам знову доводиться терміново усувати наслідки пошкоджень. Тому світло можуть вимкнути невдовзі після того, як його повернули. Це залежить від наслідків атак і стану енергосистеми.

Що затримує відновлення електропостачання

Аварійно-відновлювальні бригади починають ремонт, щойно дозволяє безпекова ситуація. Роботи можуть затягнутися: з кожним ударом пошкоджень стає більше.

Російські війська також повторно атакують об’єкти. Через це ремонтним бригадам доводиться чекати, поки закінчиться повітряна тривога, і лише тоді продовжувати відновлення.

Нагадаємо, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко розповів "Телеграфу", що може чекати на Київ узимку, чи вистачить електроенергії для метро та водоканалу і наскільки реальним є сценарій із двома годинами світла на добу.