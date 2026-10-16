Не прибирайте літній одяг, поки не перевірите ці речі: на них можуть виявитися плями

Названі головні помилки, через які одяг жовтіє у шафі

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З настанням холодів багато хто прибирає літній одяг і дістає светри, куртки та теплі штани. Але перш ніж відправити футболки, сукні та шорти на зберігання до наступного сезону, варто оглянути кожну річ та підготувати її. Інакше навесні на тканині можуть з’явитися жовті плями, потемніння та неприємний запах.

Фахівці Американського інституту збирання (American Cleaning Institute) пояснюють : навіть ледь помітні забруднення з часом темніють або жовтіють. Не варто прибирати одяг, якщо на ньому залишилися сліди поту, косметики чи інших забруднень. Деякі з них можуть залучати комах, що ушкоджують тканину.

Які речі перевірити насамперед

Особливої уваги вимагають світлі футболки, майки, сорочки та сукні. На білій тканині можуть залишатися непомітні сліди поту, дезодоранту та косметики. Після тривалого зберігання вони проявляються у вигляді жовтих плям – найчастіше в області пахв, на комірі та манжетах.

Перевірте і кольоровий одяг: на ньому можуть бути сліди їжі, напоїв, сонцезахисного крему та інших засобів, якими ви користувалися влітку. Навіть майже непомітне забруднення краще обробити перед тим, як забрати річ на довге зберігання.

Не забудьте про купальників, шорти та спортивний одяг. Вони часто контактують із потом, морською водою, піском та сонцезахисними засобами. Перед зберіганням очистіть такі речі відповідно до рекомендацій на ярлику.

Плями на одязі. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Чому одяг не можна просто скласти у шафу

Поширена помилка — прибирати речі одразу після носіння, якщо на них немає видимих забруднень. Але відсутність помітних плям ще означає, що тканина чиста.

Ще одна помилка — гладити одяг перед тим, як прибрати його на кілька місяців. Нагрів може закріпити забруднення, що залишилися на тканині, і тоді вивести плями буде складніше. Спочатку переконайтесь, що річ чиста. Якщо потрібно, випрати її ще раз.

Перед зберіганням одяг повністю висушити. Навіть трохи вологі речі в закритому просторі можуть стати джерелом вогкості і затхлого запаху. Вибирайте сухе місце та не залишайте одяг у сирій шафі або приміщенні.

Як підготувати літній одяг до зберігання

Декілька простих правил допоможуть навесні не перепрати весь гардероб і не виводити застарілі плями:

Огляньте кожну річ. Перевірте коміри, манжети, пахви та ділянки, де могли залишитися сліди косметики чи їжі.

Перевірте коміри, манжети, пахви та ділянки, де могли залишитися сліди косметики чи їжі. Помийте одяг перед зберіганням. Виберіть режим і температуру з урахуванням рекомендацій на ярлику. Делікатні речі, які не можна прати вдома, краще віддати у хімчистку.

Виберіть режим і температуру з урахуванням рекомендацій на ярлику. Делікатні речі, які не можна прати вдома, краще віддати у хімчистку. Не прибирайте речі з плямами, що залишилися. Якщо після прання забруднення не зникло, обробіть його відповідним засобом і повторіть очищення, якщо це допускає інструкція з догляду за тканиною.

Якщо після прання забруднення не зникло, обробіть його відповідним засобом і повторіть очищення, якщо це допускає інструкція з догляду за тканиною. Повністю висушіть одяг. Перш ніж складати її в коробки або полиці, переконайтеся, що тканина суха не тільки зовні, але і в щільних швах і складках.

Перш ніж складати її в коробки або полиці, переконайтеся, що тканина суха не тільки зовні, але і в щільних швах і складках. Перевірте стан речей. Пришийте гудзики, зашийте шви та зробіть інший дрібний ремонт зараз, а не відкладайте його до наступного сезону.

Пришийте гудзики, зашийте шви та зробіть інший дрібний ремонт зараз, а не відкладайте його до наступного сезону. Виберіть відповідне місце. Зберігайте одяг у сухому, прохолодному, темному та добре провітрюваному приміщенні. Упаковка не повинна створювати умови для накопичення вологи.

Як підготувати речі для зберігання після літа. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як зберігати речі, щоб вони не зіпсувалися за зиму

Щоденний літній одяг можна прибрати в чисті коробки або спеціальні контейнери для зберігання. Враховуйте умови у приміщенні та особливості тканини: у сирому місці навіть підходяща упаковка не захистить речі від проблем із вологістю.

Вовняні та інші в’язані речі краще складати на полицях, а не надовго залишати на плічках. Під власною вагою вони можуть розтягнутися та втратити форму. Перед зберіганням такі вироби потрібно очистити, повністю висушити та обережно скласти.

Не забирайте одяг у звичайні пластикові пакети, якщо всередині може затримуватись волога. Американський інститут збирання рекомендує вибирати сухі місця та уникати упаковки, в якій виникає невідповідний вологий мікроклімат.

Коли прийде час знову діставати літній одяг, огляньте його та провітріть. Якщо з’явився затхлий запах, очистіть річ підходящим способом, перш ніж надягати.

Підготовка сезонного одягу займає небагато часу, проте допомагає зберегти його зовнішній вигляд і уникнути неприємних сюрпризів після декількох місяців зберігання.

Як повідомляв "Телеграф", біла футболка може пожовтіти за кілька місяців у шафі, навіть якщо перед тим, як прибрати її на зберігання, вона здавалася чистою про сезонне зберігання. Отже, чистий вигляд перед тим, як усунути річ, не гарантує, що після зберігання вона залишиться білою. Щоб знизити ризик, одяг потрібно правильно підготувати, а сезонні речі зберігати в повітропроникних чохлах або контейнерах для текстилю.