Забули, як виглядають жінки: "нашестя рептилоїдів" в оточенні Трампа розбурхало мережу

У TikTok обговорюють їх зовнішність

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Жінки, які зустрічалися з президентом США Дональдом Трампом або входять до його оточення, стали героїнями іронічних роликів. Користувачі обговорюють їхню незвичну зовнішність.

У центрі уваги опинилися Сьюзан Делл – дружина засновника Dell Technologies Майкла Делла, підприємиця й очільниця Управління у справах малого бізнесу США Келлі Леффлер, а також Барбара Торнхілл, яка очолила боротьбу з торгівлею людьми в Державному департаменті США. Їхні недавні появи на публіці стали приводом для жартів, повідомляє "Телеграф".

Сьюзан Делл з Дональдом Трампом/Фото: Getty Images

Барбара Торнхілл/Фото: Getty Images

Келлі Леффлер/Фото: Getty Images

В одному з роликів у TikTok жартують, що Білий дім "намагається згадати, який вигляд мають жінки".

В інших відео обігрують тему інопланетного вторгнення: користувачі перетворюють появу жінок поруч із Трампом на історію про прибульців в американській адміністрації. Жартують і про рептилоїдів – розумних рептилій, які правлять світом або ховаються серед людей.

Як повідомляв "Телеграф", Торнхілл нині опинилася в центрі обговорень через свою зовнішність. Її називають провісницею апокаліпсиса й порівнюють із рептилоїдом.