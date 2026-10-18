"Ніколи такого не робив з чоловіком": Трамп насмішив зізнанням про відомого сенатора

Мабуть, побачене в Огайо на початку тижня сильно вразило президента США

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Президент США Дональд Трамп вдруге за тиждень заговорив про зовнішність сенатора-республіканця від штату Огайо Джона Гастеда, окремо зупинившись на його сідницях. Цього разу незвичайна тема пролунала на передвиборчому мітингу Республіканської партії в Хайленд-Хайтс, штат Кентуккі.

Цим висловлюванням глава Білого дому розвеселив присутніх. Про це пише американське видання TMZ.

Під час виступу перед прихильниками, Трамп зізнався, що уважно розглядав зовнішність сенатора, хоч раніше йому не доводилося робити нічого подібного відносно іншого чоловіка. Американський президент також відзначив інші особливості зовнішності Гастеда, зокрема, плечі, ноги, руки та лінію щелепи.

"Він підійшов і дуже ввічливо зі мною розмовляв, а я стояв і роздивлявся його сідниці. Я ніколи раніше такого не робив. Ні, я ніколи раніше не робив такого з чоловіком. Я роздивлявся його сідниці, а потім подивився на його плечі, кисті та лінію підборіддя. У нього така потужна лінія щелепи, вам дуже не пощастить, якщо ви з ним поб'єтесь", — заявив Трамп під гучний сміх присутніх.

Зауважимо, що Гастед, який грав в американський футбол за університетську команду, зараз бере участь у напруженій боротьбі за місце в Сенаті США від штату Огайо. Його суперником став колишній сенатор-демократ Шеррод Браун. При цьому Кентуккі, де пролунали нові коментарі Трампа, не є штатом, від якого балотується Гастед.

Джон Гастед грав в американський футбол в університеті. Фото linkedin

Цікаво, що американський президент вже порушував тему зовнішності сенатора на передвиборчому мітингу в Огайо 12 жовтня. Таким чином, Трамп повернувся до цієї теми вдруге за один тиждень. При цьому, мотиви, які спонукають главу Білого дому знову повертатись до обговорення принад сенатора, так і залишаються невідомими.

Джон Гастед та Дональд Трамп на мітингу в Огайо, 12 жовтня 2026 року. Фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп користується косметикою та який вигляд насправді має 80-річний президент США без макіяжу.