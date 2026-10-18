"Так дешевше": Трамп цинічно заговорив про розлучення на очах у сотень (відео)

Про жодне кохання не може бути й мови

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Президент США Дональд Трамп публічно міркував про те, скільки коштує розлучення з дружиною, і викликав нову хвилю осуду. На тлі чуток про непрості стосунки з Меланією його порада зберігати сім’ю заради грошей прозвучала досить цинічно.

Що Трамп сказав про ціну розлучення

Приводом став виступ президента у Васіллі на Алясці під час поїздки, пов’язаної з проміжними виборами у США. Як повідомляє Irish Star, фрагмент промови опублікував у X Аарон Рупар. У ньому Трамп дав вкрай практичну пораду щодо подружнього життя.

"Залишайтеся зі своєю дружиною. Це набагато дешевше", – заявив президент США.

Trump: "Stay with your wife. It's much less expensive." https://t.co/EKsXGSJKah — Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2026

У повній версії відео ця репліка звучить після розповіді про розмову з поліцейським. За словами Трампа, той раніше втрачав гроші, бо не надто добре розбирався у фінансах, але за президентства Трампа його пенсійні заощадження нібито зросли. Президент переказав слова співрозмовника: дружина, яка все життя вважала його невдахою, тепер бачить у ньому "фінансового генія".

Трамп також розповів, що запитав чоловіка, чи збирається той залишитися з дружиною. Поліцейський відповів, що ще думає, і президент порадив йому не розлучатися – з міркувань економії. У залі жарт зустріли сміхом, але користувачі мережі відреагували значно менш доброзичливо.

Чому в мережі згадали про Меланію

Фото: Getty Images

Деякі коментатори визнали репліку неповажною щодо першої леді. Їх обурило, що, говорячи про збереження сім’ї, Трамп наголосив на витратах. У такому формулюванні не знайшлося місця ні почуттям, ні прихильності до дружини.

"Я сміюся. Б’юся об заклад, Меланії не смішно. Бульбашка "ідеальної пари" MAGA щойно луснула. Розлучатися просто надто дорого", – відреагував один із коментаторів.

Нагадаємо, у Білому домі побоюються, що фінансова незалежність Меланії Трамп може підштовхнути першу леді до розриву з чоловіком, який опинився в епіцентрі скандалів. Водночас навіть у разі смерті Дональда Трампа вона зможе розраховувати на значні державні виплати.