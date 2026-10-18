Трамп відклав санкції проти Росії: навіщо йому 60 днів

Рішення пов’язане з ризиками для світового ринку нафти та можливими наслідками для економіки США

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє поки що не вводити санкції проти Росії за законом Грема. Адміністрація використовує передбачені законом 60 днів, щоб оцінити економічні наслідки.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо журналістам.

Чому адміністрації потрібні 60 днів

За словами Рубіо, закон про жорсткі санкції проти Росії та Ірану передбачає обмеження, які стосуються й інших країн.

"Проблема в тому, що ці санкції стосувалися не тільки Росії. Вони передбачають мита щодо низки країн – наприклад, Індії та інших. Тому я вважаю, що президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, до чого призведе введення як санкцій, так і мит для світової економіки та навіть економіки США", – сказав він.

Держсекретар додав, що до закону включили винятки, оскільки для вивчення питання потрібен час. Адміністрація має зважити аргументи за і проти.

Марко Рубіо

Індія та колишні винятки для російської нафти

Як приклад Рубіо навів Індію. Країна добровільно диверсифікувала постачання, але, як і раніше, отримує значну частину енергоресурсів з Росії.

Журналіст запитав, чи це рішення не стане подарунком російському голові Володимиру Путіну. Рубіо відповів, що російське дизельне паливо у будь-якому разі продали б. Різниця, за його словами, лише у тому, скільки палива отримали б США.

Рубіо нагадав, що кілька місяців тому Вашингтон вже надавав 60-денний виняток для російської нафти через напруженість в Ормузькій протоці.

Як пов’язані конфлікти та ринок енергоресурсів

Міжнародні конфлікти пов’язані між собою та створюють невизначеність на світовому ринку енергоресурсів, наголосив держсекретар. Тому рішення потрібно приймати обережно та ретельно опрацьовувати.

За його словами, йдеться про Ормузьку протоку, події навколо Саудівської Аравії та війну між Росією та Україною, яка накладає обмеження на весь світ.

Як працює указ Трампа

Указ стосується масштабних мит, обмежень та санкцій за купівлю російських енергоресурсів. Їхнє запровадження просував сенатор Ліндсі Грем, щоб покарати Росію за війну в Україні.

Трамп скористався передбаченим законом правом відмовитись від застосування санкцій. Директива формально запроваджує мита, але зупиняє їхню дію і залишає президентові можливість застосувати їх пізніше.

Що це означає

Мита для покупців російських енергоресурсів пов’язують санкційний тиск із торговельними відносинами США. Вашингтону доводиться враховувати інтереси країн, якими він має намір впливати на доходи Росії. При ухваленні рішення враховують і збитки російській економіці, і ціну такого тиску для США.

Як повідомляв "Телеграф", 16 жовтня Дональд Трамп призупинив дію ключових санкцій та мит, пов’язаних з Росією. При цьому закон передбачав мито до 100% на товари, які США імпортують із п’яти найбільших покупців російської нафти та газу в рамках передбачених заходів.

Мита також повинні були торкнутися країн, які продовжать купувати російські енергоносії через 30 днів після ухвалення закону, і п’ятьох найбільших помічників Росії в обході санкцій. Тому призупинення стосується не тільки прямого тиску на Росію: мита могли торкнутися торгівлі США з іншими державами.