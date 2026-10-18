Забыли, как выглядят женщины: "нашествие рептилоидов" в окружении Трампа будоражит сеть

В TikTok обсуждают их внешность

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Женщины, которые встречались с президентом США Дональдом Трампом или входят в его окружение, стали героинями ироничных роликов. Пользователи обсуждают их необычную внешность.

В центре внимания оказались Сьюзан Делл – жена основателя Dell Technologies Майкла Делла, предпринимательница и глава Управления по делам малого бизнеса США Келли Леффлер, а также Барбара Торнхилл, которая возглавила борьбу с торговлей людьми в Государственном департаменте США. За короткое время их появления на публике стали поводом для шуток, сообщает "Телеграф".

Сьюзан Делл с Дональдом Трампом/Фото: Getty Images

Барбара Торнхилл/Фото: Getty Images

Келли Леффлер/Фото: Getty Images

В одном из роликов в TikTok шутят, что Белый дом "пытается вспомнить, как выглядят женщины".

В других видео обыгрывают тему инопланетного вторжения: пользователи превращают появление женщин рядом с Трампом в историю о пришельцах в американской администрации. Шутят и о рептилоидах – разумных рептилиях, которые правят миром или скрываются среди людей.

Как сообщал "Телеграф", Торнхилл сейчас оказалась в центре обсуждений из-за своей внешности. Ее называют вестницей апокалипсиса и сравнивают с рептилоидом.