Дідусевий автопарк став скарбом: на які машинки з СРСР молодь не шкодує грошей (фото)

Розповідаємо, за які моделі віддають тисячі та навіть десятки тисяч гривень

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Маленький "Москвич" з фарбою, що облупилася, або ЗІЛ зі зламаною антеною можуть виявитися набагато ціннішими, ніж здається. За окремі машинки радянського виробництва молодь готова віддавати тисячі та навіть десятки тисяч гривень.

Причому пошкодження не завжди зупиняють охочих доповнити свою колекцію. "Телеграф" розповідає, чим цікаві мініатюрні копії радянських автомобілів у масштабі 1:43 та скільки за них пропонують на аукціонах.

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Чим особливі ці машинки

"Волги", "Жигулі", "Москвичі", "Чайки" та урядові ЗІЛи — цілий автопарк може поміститися на кількох домашніх полицях. Масштаб 1:43 означає, що розміри цього автомобіля зменшено в 43 рази: п’ятиметрова машина перетворюється на модель довжиною близько 12 сантиметрів.

Такі копії привертають увагу до деталей: металевих кузовів, оформлення салону, радіаторних ґрат і крихітних фар. У багатьох відкриваються дверцята, капот чи багажник. Їх можна розглядати та порівнювати зі справжніми автомобілями, а колекцію – поповнювати різними марками та варіантами виконання.

Чому за схожі моделі платять різні гроші

Для колекціонера два майже однакові "Москвичі" можуть представляти зовсім різну цінність. Значення мають час випуску, рідкість конкретної версії, заводські деталі та маркування. Тому вік машинки сам по собі ще не означає, що вона стоїть цілий статок.

Як пише "Авто24", серед радянських мініатюр колекціонери виділяють так звані номерні моделі — з каталожним позначенням на днищі, наприклад, А2, А10 або А42. Навіть невеликі відмінності у виконанні допомагають відрізнити найпоширеніший екземпляр від рідкісного.

При цьому інтерес викликають і машинки, які збереглися далеко не ідеально. Показовий приклад — торги, де ставки роблять за моделі зі сколами фарби, браком деталей і необхідністю реставрації.

Ці моделі зараз привертають увагу

На аукціоні сайту колекціонерів Violity такі лоти торгуються досить жваво. Крок складає лише 1 грн.

Поточна ціна колекційної моделі ЗІЛ 115 А42 зі зламаною антеною 25 000 грн. Було зроблено вже 49 ставок, а за лотом стежать 53 особи. На момент публікації до кінця аукціону залишається понад доба.

ЗІЛ 115 А42

За "Москвич 403" А-7 1974 року з дефектами готові заплатити 2603 грн. Однак варто врахувати, що до кінця аукціону залишається більше ніж вісім днів. Зроблено 12 ставок, за торгами стежить 39 осіб. Як зазначає власник, кузов потребує реставрації та це не єдина проблема.

Поточна ціна моделі "Москвича 408" А-1 1979-1980 років поки що становить 558 грн. Власник вказує на те, що є сколи фарби. На момент написання статті було зроблено 8 ставок, хоча за лотом стежать 27 людей. Таким чином, стартова ціна була 550 грн. Аукціон триватиме трохи більше ніж тиждень.

Москвич 408

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