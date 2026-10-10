Забуті скарби з бабусиних квартир: молодь полює за "грибками" та "космосом"

Лампи та торшери 1960–1970-х років повертаються в інтер'єри як виразні предмети з характерним силуетом

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Світильники, знайомі за радянськими квартирами, знову приваблюють молодих поціновувачів інтер'єру. Вінтажні торшери та настільні лампи з футуристичними формами – ті самі "космічні" моделі та світильники-"грибки".

Їх цінують за впізнаваний дизайн та атмосферу епохи. Такі світильники дають світло й стають помітним акцентом у кімнаті, повідомляє "Телеграф".

"Космічні" форми епохи модернізму

У 1960–1970-ті роки інтерес до космосу вплинув і на предметний дизайн. У світильників з'явилися обтічні силуети, округлі плафони та деталі, що нагадують супутники або прилади з фантастичних фільмів. Вони помітно відрізнялися від звичних суворих абажурів і класичних настільних ламп.

Вінтажні світильники ще можна придбати в Україні

Сьогодні такі моделі приваблюють поєднанням футуристичної форми та відчуття минулого. Одного торшера з характерною металевою основою або плафоном незвичної геометрії достатньо, щоб задати настрій усьому інтер'єру. Необов'язково оточувати його предметами тієї ж епохи: вінтажна річ має гарний вигляд і в сучасній обстановці.

Світильники-грибки: округлий силует і м'яке світло

Ще одна впізнавана форма – лампа-грибок. Її легко впізнати за широким куполоподібним абажуром та основою, яка підтримує плавний, цілісний силует. Такі світильники випускали в різних варіантах: настільних і підлогових, із плафонами різних розмірів і кольорів.

Вінтажні світильники ще можна придбати в Україні

Округла форма робить лампу помітною, але візуально пом'якшує її. Світильник-грибок можна поставити на тумбу або стіл, а торшер – використати в зоні відпочинку. В інтер'єрах цінують їхню декоративність і камерне світло, яке вони дають увечері.

Чому радянські лампи знову шукають

Вінтажні світильники обирають ті, хто хоче уникнути одноманітності в обстановці та додати до неї річ з історією. Моделі 1960–1970-х мають впізнаваний образ, який важко сплутати із сучасною масовою продукцією. При цьому лампа залишається функціональним предметом, а не просто прикрасою.

Вінтажні світильники стають яскравим акцентом в інтер'єрі

Особливо гарний вигляд такі світильники мають поруч із лаконічними меблями та спокійним оздобленням: на їхньому тлі незвична форма стає головним акцентом. Можна підібрати лампу в тон іншим деталям кімнати або, навпаки, вибрати яскравий плафон, який контрастуватиме з інтер'єром.

У моду повертаються і самі предмети, і естетика часу, коли побутові речі сміливо долучали до дизайну. "Космічні" торшери та лампи-грибки нагадують про цей підхід. Тому вони знову мають попит.

Як повідомляв "Телеграф", покоління Z і міленіали перетворюють забуті предмети радянського побуту на модні вінтажні аксесуари. Це допомагає зрозуміти, чому молодь цікавлять і радянські світильники. Наприклад, кришталь використовують для сучасного сервірування та декору, а вафельниці, банки й емальовані кухлі стали вінтажними прикрасами інтер'єру. Цінність цих речей пов'язана з їхнім минулим і тим, як вони вписуються в сучасний побут про радянський вінтаж.