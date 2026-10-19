Дедушкин автопарк стал сокровищем: на какие машинки из СССР молодежь не жалеет денег (фото)

Рассказываем, за какие модели отдают тысячи и даже десятки тысяч гривен

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Маленький "Москвич" с облупившейся краской или ЗИЛ со сломанной антенной могут оказаться гораздо ценнее, чем кажется. За отдельные машинки советского производства молодежь готова отдавать тысячи и даже десятки тысяч гривен.

Причем повреждения не всегда останавливают желающих пополнить свою коллекцию. "Телеграф" рассказывает, чем интересны миниатюрные копии советских автомобилей в масштабе 1:43 и сколько за них предлагают на аукционах.

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Чем особенные эти машинки

"Волги", "Жигули", "Москвичи", "Чайки" и правительственные ЗИЛы — целый автопарк может поместиться на нескольких домашних полках. Масштаб 1:43 означает, что размеры настоящего автомобиля уменьшены в 43 раза: пятиметровая машина превращается в модель длиной около 12 сантиметров.

Такие копии привлекают внимание к деталям: металлическим кузовам, оформлению салона, решеткам радиаторов и крошечным фарам. У многих открываются дверцы, капот или багажник. Их можно разглядывать и сравнивать с настоящими автомобилями, а коллекцию — пополнять разными марками и вариантами исполнения.

Почему за похожие модели платят разные деньги

Для коллекционера два почти одинаковых "Москвича" могут представлять совершенно разную ценность. Значение имеют время выпуска, редкость конкретной версии, заводские детали и маркировка. Поэтому возраст машинки сам по себе еще не означает, что она стоит целое состояние.

Как пишет "Авто24", среди советских миниатюр коллекционеры выделяют так называемые номерные модели — с каталожным обозначением на днище, например А2, А10 или А42. Даже небольшие различия в исполнении помогают отличить более распространенный экземпляр от редкого.

При этом интерес вызывают и машинки, которые сохранились далеко не идеально. Показательный пример — торги, где ставки делают за модели со сколами краски, недостающими деталями и необходимостью реставрации.

Эти модели сейчас привлекают внимание

На аукционе сайта коллекционеров Violity такие лоты торгуются довольно оживленно. Шаг составляет всего 1 грн.

Текущая цена коллекционной модели ЗИЛ 115 А42 со сломанной антенной 25 000 грн. Было сделано уже 49 ставок, а за лотом следит 53 человека. На момент публикации до конца аукциона остается более суток.

ЗИЛ 115 А42

За Москвич 403 А-7 1974 года с дефектами готовы заплатить 2603 грн. Однако, стоит учесть, что до конца аукциона остается более восьми дней. Было сделано 12 ставок, за торгами следит 39 человек. Как указывает владелец, кузов нуждается в реставрации и это не единственная проблема.

Москвич 403

Текущая цена модели Москвича 408 А-1 1979-1980 годов пока составляет 558 грн. Владелец указывает на то, что имеются сколы краски. На момент написания статьи было сделано 8 ставок, хотя за лотом следят 27 человек. Таким образом стартовая цена была 550 грн. Аукцион продлится чуть больше недели.

Москвич 408

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