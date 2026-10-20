Не поспішайте викидати старий пластиковий стілець: 4 геніальні ідеї для дачі та будинку

Як повторно використовувати його ніжки, спинку та сидіння

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Старий пластиковий стілець тріснув чи втратив стійкість? Не поспішайте відправляти його на звалище.

Навіть якщо сидіти на ньому більше не можна, його міцний каркас – чудовий матеріал для корисних домашніх виробів. Про це повідомляє losandes.

1. Настінний органайзер зі спинки стільця

Якщо спинка стільця має грати, отвори або вертикальні поперечини, з неї виходить ідеальний настінний щит для зберігання дрібниць у гаражі, передпокої чи кухні.

Що знадобиться:

Спинка пластикового стільця;

Ножівка або різальний інструмент;

Дрібнозернистий наждачний папір;

Дюбелі та шурупи для монтажу;

Гачки або легкі підвісні контейнери.

Покроковий процес:

Підготовка: Обережно відпиляйте спинку від решти стільця. Шліфування: Ретельно обробіть наждачкою всі спилки, щоб прибрати гострі краї та задирки. Очищення: Промийте деталь від пилу та висушіть. Монтаж: Прикладіть спинку до стіни, позначте точки кріплення та зафіксуйте її за допомогою дюбелів та гвинтів. Організація: Встановіть гачки та підвісьте легкі кошики для інструментів, ключів або кухонного приладдя.

Настінний органайзер зі спинки стільця/Фото: ШІ

2. Підставка під горщики та міні-город

Якщо ніжки та основа сидіння залишилися цілими, стілець легко перетворити на оригінальне садове кашпо.

Що знадобиться:

Каркас стільця із міцними ніжками;

Горщик для квітів з бортиком, що виступає;

Інструмент для різання пластику;

Наждачний папір та фарба для пластику (за бажанням).

Покроковий процес:

Розмітка: Намалюйте на сидінні коло. Його діаметр повинен бути трохи меншим за верхній край вашого горщика. Вирізання: Випиліть отвір по контуру та зашліфуйте краї. Декор: За бажанням пофарбуйте конструкцію яскравою фарбою з балончика. Складання: Вставте горщик в отвір.

Підставка під горщики та міні-город/Фото: ШІ

3. Підставка для мисок домашнього улюбленця

Що знадобиться:

Нижня частина стільця;

2 однакові миски з нержавіючої сталі з бортиками;

Маркер, рулетка та пила;

Шліфувальна шкірка

Покроковий процес:

Підганяння висоти: Якщо стілець занадто високий для вашого вихованця, рівно підріжте ніжки. Розмітка: Розмітьте на сидінні два круги під діаметр мисок (трохи менше за їх верхній обідок). Складання: Виріжте отвори, відшліфуйте зрізи та встановіть миски. У такій підставці миски не ковзатимуть і не перевертатимуться.

Підставка для мисок домашнього вихованця/Фото: ШІ

4. Опори для рослин та огорожі для клумб

Вертикальні поперечини від спинки – готовий матеріал для облаштування саду.

Покроковий процес:

Для підв’язування рослин: Наріжте міцні пластикові рейки потрібної довжини, загостріть край і вставте в землю поруч з томатами або квітами.

Наріжте міцні пластикові рейки потрібної довжини, загостріть край і вставте в землю поруч з томатами або квітами. Для декоративного бордюру: Наріжте однакові відрізки пластику та вкопайте їх у рядок по краю клумби. Такий бордюр не гниє від води та прослужить багато років!

Порада: Використовуйте лише ті деталі стільця, які зберегли міцність. Це дозволить безкоштовно оновити інтер’єр та зменшити кількість пластикового сміття!

Опори для рослин та огорожі для клумб/Фото: ШІ

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