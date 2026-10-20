Не поспішайте викидати старий пластиковий стілець: 4 геніальні ідеї для дачі та будинку
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Як повторно використовувати його ніжки, спинку та сидіння
Старий пластиковий стілець тріснув чи втратив стійкість? Не поспішайте відправляти його на звалище.
Навіть якщо сидіти на ньому більше не можна, його міцний каркас – чудовий матеріал для корисних домашніх виробів. Про це повідомляє losandes.
1. Настінний органайзер зі спинки стільця
Якщо спинка стільця має грати, отвори або вертикальні поперечини, з неї виходить ідеальний настінний щит для зберігання дрібниць у гаражі, передпокої чи кухні.
Що знадобиться:
- Спинка пластикового стільця;
- Ножівка або різальний інструмент;
- Дрібнозернистий наждачний папір;
- Дюбелі та шурупи для монтажу;
- Гачки або легкі підвісні контейнери.
Покроковий процес:
- Підготовка: Обережно відпиляйте спинку від решти стільця.
- Шліфування: Ретельно обробіть наждачкою всі спилки, щоб прибрати гострі краї та задирки.
- Очищення: Промийте деталь від пилу та висушіть.
- Монтаж: Прикладіть спинку до стіни, позначте точки кріплення та зафіксуйте її за допомогою дюбелів та гвинтів.
- Організація: Встановіть гачки та підвісьте легкі кошики для інструментів, ключів або кухонного приладдя.
2. Підставка під горщики та міні-город
Якщо ніжки та основа сидіння залишилися цілими, стілець легко перетворити на оригінальне садове кашпо.
Що знадобиться:
- Каркас стільця із міцними ніжками;
- Горщик для квітів з бортиком, що виступає;
- Інструмент для різання пластику;
- Наждачний папір та фарба для пластику (за бажанням).
Покроковий процес:
- Розмітка: Намалюйте на сидінні коло. Його діаметр повинен бути трохи меншим за верхній край вашого горщика.
- Вирізання: Випиліть отвір по контуру та зашліфуйте краї.
- Декор: За бажанням пофарбуйте конструкцію яскравою фарбою з балончика.
- Складання: Вставте горщик в отвір.
3. Підставка для мисок домашнього улюбленця
Що знадобиться:
- Нижня частина стільця;
- 2 однакові миски з нержавіючої сталі з бортиками;
- Маркер, рулетка та пила;
- Шліфувальна шкірка
Покроковий процес:
- Підганяння висоти: Якщо стілець занадто високий для вашого вихованця, рівно підріжте ніжки.
- Розмітка: Розмітьте на сидінні два круги під діаметр мисок (трохи менше за їх верхній обідок).
- Складання: Виріжте отвори, відшліфуйте зрізи та встановіть миски. У такій підставці миски не ковзатимуть і не перевертатимуться.
4. Опори для рослин та огорожі для клумб
Вертикальні поперечини від спинки – готовий матеріал для облаштування саду.
Покроковий процес:
- Для підв’язування рослин: Наріжте міцні пластикові рейки потрібної довжини, загостріть край і вставте в землю поруч з томатами або квітами.
- Для декоративного бордюру: Наріжте однакові відрізки пластику та вкопайте їх у рядок по краю клумби. Такий бордюр не гниє від води та прослужить багато років!
Порада: Використовуйте лише ті деталі стільця, які зберегли міцність. Це дозволить безкоштовно оновити інтер’єр та зменшити кількість пластикового сміття!
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