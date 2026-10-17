Не сміття, а знахідка: 5 способів дати старій обробній дошці друге життя

З дерев’яної основи можна зробити багато чого корисного

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Стара дерев’яна обробна дошка може стати в пригоді вдома, навіть якщо на ній уже не ріжуть продукти. Якщо деревина ще міцна, з неї можна зробити корисний аксесуар.

Знадобляться наждачний папір, фарба, шурупи та кріплення. Про це пише Los Andes.

Ключниця з кишенею для листів

У передпокої дошка може стати настінною ключницею: внизу будуть металеві гачки, а зверху – невелика кишеня для конвертів та інших дрібниць. Для роботи знадобляться дрібнозернистий наждачний папір, фарба або лак, короткі шурупи, дриль і кріплення для стіни.

Спочатку відшліфуйте деревину, усунувши шорсткості та залишки старого покриття. Зітріть пил і покрийте дошку фарбою або лаком. У нижній частині позначте місця для трьох-чотирьох гачків і прикрутіть їх шурупами.

Вище прикріпіть невелику кишеню зі шкіри або дерева для листів. Готову ключницю повісьте на стіну за допомогою відповідного кріплення. Так ключі, конверти й дрібні предмети зберігатимуться в одному місці.

Стару дерев’яну дошку можна перетворити на зручну ключницю з кишенею для листів/Фото: ШІ

Підставка для книги рецептів або планшета

Для кухні підійде похила підставка: рецепт буде перед очима під час готування. Крім дошки, знадобляться тонка дерев’яна планка, складна ніжка або трикутна опора, короткі шурупи, дриль, наждачний папір і лак.

Відшліфуйте дошку й очистьте поверхню. Спереду внизу прикрутіть планку – вона стане бортиком і не дасть книзі чи планшету зіслизнути. Зі зворотного боку встановіть складну ніжку або трикутну опору.

Перевірте нахил: текст має бути зручно читати. Потім нанесіть захисне покриття й залиште підставку сохнути на строк, зазначений в інструкції до засобу.

Підставка для книги рецептів або планшета/Фото: ШІ

Дошка для списку покупок і нагадувань

Дерев’яну основу можна перетворити на дошку для записів за допомогою спеціальної фарби для крейдяних дошок. На ній зручно писати список покупок, нагадування та домашні справи. Також знадобляться пензель або невеликий валик, джутовий шнур, маленький металевий затискач і крейда.

Злегка обробіть поверхню дрібнозернистим наждачним папером і зітріть пил чистою тканиною. Нанесіть перший шар фарби й дочекайтеся, поки він висохне. Потім нанесіть стільки шарів, скільки рекомендує виробник.

Просуньте джутовий шнур в отвір для ручки, щоб повісити дошку. Прикріпіть невеликий затискач для крейди. Починайте писати, коли покриття повністю затвердне, – строк указує виробник.

Дошка для списку покупок і нагадувань/Фото: ШІ

Таця із ручками або полиця для спецій

Для таці підійде міцна дошка без глибоких тріщин, плісняви та пошкоджених ділянок. Вимийте її водою з мийним засобом, сполосніть і повністю висушіть. Обробіть поверхню й краї наждачним папером різної зернистості, усуньте всі шорсткості та зітріть пил.

Позначте місця для двох металевих або шкіряних ручок, просвердліть напрямні отвори й прикріпіть ручки відповідними короткими шурупами. Вибирайте покриття з огляду на те, як використовуватиметься таця, і витримайте необхідний час для висихання. За потреби використовуйте мінеральну олію для кухонного приладдя. На такій таці можна подати чашки, мате або невеликі місткості.

Таця із ручками/Фото: ШІ

Широку дошку можна пристосувати для полиці зі спеціями, банками або маленькими горщиками з рослинами. Для цього знадобляться два металеві Г-подібні кронштейни, шурупи та дюбелі для відповідного типу стіни, дриль, рівень і олівець. Спочатку відшліфуйте деревину, очистьте її й нанесіть захисний засіб, придатний для використання в приміщенні.

Позначте на стіні місця для кріплень і перевірте розмітку рівнем. Просвердліть отвори, вставте дюбелі й прикрутіть кронштейни. Закріпіть на них дошку та перевірте, наскільки надійно тримається конструкція, перш ніж ставити на неї предмети.

Полиця для спецій/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", жолобок на обробній дошці збирає сік сирих продуктів і не дає йому розтікатися по столу, де можуть лежати інші інгредієнти. Докладніше – про призначення жолобка. Але канавка займає частину робочої поверхні, тому на маленькій дошці помітно зменшує місце для нарізання.